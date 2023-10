Taka Nakagami (Honda/11º): Quem joga póquer pode perder

O risco que Taka Nakagami correu com a escolha do pneu traseiro macio era conhecido pela equipa LCR Honda. No final, o cálculo não resultou. Mas o piloto japonês não foi o único a arriscar.

Juntamente com um dos verdadeiros favoritos da corrida, Aleix Espargaró, Taka Nakagami (31) finalmente chegou ao final do GP da Indonésia após 27 voltas. Com o piloto de fábrica da Aprilia, um dos favoritos mais mencionados para a corrida no Circuito de Mandalika, o nipónico estava em 11º lugar no final, na melhor companhia.

As duas fendas tiveram o mesmo destino. O pneu traseiro macio revelou-se uma decisão fatalmente errada. "Para sermos justos, a Michelin aconselhou-nos claramente a não escolher um pneu traseiro macio", disse Taka Nakagami, defendendo os representantes do fabricante francês de pneus, em atividade desde 1889. "Mas acreditávamos que mesmo o pneu médio não iria durar a corrida".

Mas na equipa LCR Honda, de Lucio Cecchinello, acreditavam ter encontrado uma estratégia ideal e alternativa. "O plano era claro. Queríamos ganhar o máximo de posições possível na fase inicial. Isso correu bem no início. Mas apercebi-me rapidamente que tínhamos perdido o rumo", disse Taka, contrariado, após a corrida. "As últimas dez voltas foram difíceis, especialmente nas fases de travagem."

A escolha dos pneus desempenhou um papel importante no GP de Mandalika, dada a temperatura de 60 graus do asfalto e a extenuante distância de 27 voltas. O pneu dianteiro macio foi escolhido por Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo e Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández e Pol Espargaró optaram pela frente média. Apenas três pilotos jogaram pelo seguro e montaram o composto duro na frente: O vencedor Bagnaia, Zarco (caiu) e o piloto de fábrica da Lenovo Ducati, Bastianini, que ficou em 8º.

Mas a boa disposição do piloto japonês, afinal no seu sexto ano no MotoGP, não foi decisivamente afetada por este contratempo na ilha de Lombok. "Resumindo, fizemos realmente progressos este fim de semana. O equilíbrio da moto estava muito melhor do que antes. Com este progresso, podemos certamente almejar um lugar entre os dez primeiros na Austrália," disse o único piloto para além de Alex Rins a chegar ao final de Mandalika para a outrora orgulhosa fábrica Honda.

A equipa Repsol foi mais uma vez desgastada pelas quedas de Marc Marquez e Joan Mir.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.