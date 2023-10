Ducati: ¿Dónde está el sentido común de Bastianini?

El GP de Indonesia en el circuito urbano de Mandalika no tuvo un comienzo prometedor para el equipo oficial Ducati-Lenovo, acostumbrado a los éxitos. El viernes, Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, que estaba en condiciones de correr por primera vez desde su caída en la salida de Barcelona, sólo terminaron 16º y 20º, perdiendo 1.161 seg y 1.734 seg respectivamente con la estrella de Aprilia Aleix Espargaró.

El sábado fue aún peor: Enea Bastianini mejoró considerablemente en la Q2 y, al acabar segundo en la Q1, arruinó la entrada del líder del Campeonato del Mundo Bagnaia en la importantísima Calificación 2, en la que se reparten las doce mejores posiciones de parrilla. Bagnaia no pasó de la 13ª posición.

La carrera al sprint a 13 vueltas también puso los pelos de punta a los responsables de Ducati Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti y Davide Tardozzi. Bastianini ha vuelto a liar a su compañero Bagnaia y le ha relegado a la 8ª plaza, aunque antes de la salida estaba a sólo 3 puntos del ganador del sprint, Jorge Martín, y necesitaba desesperadamente cada uno de los valiosos puntos.

Por cierto: Jorge Lorenzo actuó de una forma más respetuosa con el equipo Ducati Corse en 2017, cuando le dio la victoria en Sepang a Andrea Dovizioso, aspirante al título, y se conformó con el segundo puesto. "Dovi" pudo así mantener abierta la lucha por el título contra Marc Márquez hasta el final en Valencia.

El fabuloso Jorge Martín, del equipo cliente Pramac-Ducati de Paolo Campinoti, se hizo por primera vez con el liderato del Campeonato del Mundo de MotoGP tras su cuarta victoria consecutiva al sprint el sábado.

Cuánto más valioso es el éxito de un piloto de Lenovo para los máximos responsables de Ducati lo experimentaron los espectadores de TV el domingo, cuando Bagnaia cruzó la línea de meta como vencedor tras la caída de Martin en la vuelta 13 (aventajaba en 2 seg a Viñales en el liderato).

En el box Ducati-Lenovo se rompieron todas las presas cuando Pecco sumó 25 puntos por primera vez desde Spielberg, tras cuatro domingos sin ganar, y recuperó el liderato del Campeonato del Mundo. Todo el equipo vitoreó y se abrazó, se derramaron lágrimas de alegría.

Por supuesto, los jefes de Ducati preferirían que Pramac ganara el título antes que Honda y Aprilia. Pero ningún equipo de fábrica quiere verse permanentemente puesto de rodillas por un equipo satélite con idéntico material.

Eso significaría también no poner a los mejores pilotos en el equipo de fábrica.

Sin embargo, Ducati se decidió a favor de Bastianini y en contra de Martin a finales de agosto de 2022 porque la "Bestia" había conseguido cuatro victorias esta temporada como tercero del Campeonato del Mundo, mientras que Martin no había conseguido ninguna como noveno.

Mientras tanto, los responsables de Ducati han tenido algunas dudas sobre si el imprevisible y rebelde Bastianini era la elección correcta para el equipo oficial. En realidad, tras varios incidentes en 2022, cabía imaginar que no haría de servil portaestribos de Bagnaia.

Pero por lo general fue más rápido que Jorge Martín en 2022.

Se puede imaginar que el sábado había poco entusiasmo en Ducati Corse por el planteamiento de Bastianini, el jugador del equipo al que se le impidió pilotar.

Bagnaia se quejó el viernes y el sábado de que en ese momento no tenía las mejores sensaciones con la Desmosedici en frenada. Pero el domingo le dio la vuelta a la tortilla y mostró sus dotes de piloto campeón del mundo.

Y lo sabía: su tiempo de la Q1 le habría bastado para ser quinto en la parrilla de la Q2, por delante de Brad Binder. Pero Enea B. le había impedido participar, algo que no se le puede reprochar necesariamente.

Pero cabe preguntarse si Bastianini, vigésimo en el Campeonato del Mundo, no debería haber cedido su séptimo puesto en el sprint a Bagnaia, que necesita desesperadamente cada punto.

El hecho es: Ducati no puede dar una orden estable a los equipos cliente Mooney VR46 y Gresini Racing porque estas escuderías transfieren unos 2 millones por piloto y temporada en pagos de leasing a Ducati Corse.

"La 13ª posición de salida para Pecco no era ideal. Especialmente en el sprint, porque en la estrecha línea ideal las posibilidades de adelantamiento eran muy pequeñas", señaló el director deportivo de Ducati en el GP de Mandalika.

Pero el domingo, gracias a la caída de Jorge Martín, hubo un final feliz para el equipo Lenovo.

Y es probable que a Bastianini le digan que no se meta con Bagnaia en la próxima oportunidad que se le presente.

Pero el italiano no se molestará: Porque en 2025 Bezzecchi o Martin estarán probablemente en su moto de fábrica de todos modos.

Ducati le dio a Lorenzo una orden estable en la penúltima carrera de 2017. Así que Bastianini sabe lo que le espera.

Paoolo Ciabatti ya puso la vara en la ventana para Bastianini el domingo. "No habrá orden de fábrica para Pecco, Jorge y Marco porque todos tienen la única oportunidad de ganar el título mundial", dijo. "Pero cuando hay una batalla entre dos compañeros de equipo de Lenovo por el 7º y 8º puesto en la Carrera Sprint, no tiene mucho sentido seguir presionando. Es mi opinión personal. No es una cuestión de orden estable. Si un piloto es líder del Campeonato del Mundo y el otro piloto del equipo no tiene posibilidades de hacer nada más porque se ha lesionado dos veces, entonces el sentido común debería decidir qué hacer..."

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.