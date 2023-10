Ducati : Où est le bon sens chez Bastianini ?

Pour l'équipe d'usine Ducati-Lenovo, habituée aux succès, le GP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika Street n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. En effet, le vendredi, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, de nouveau opérationnel pour la première fois depuis le crash de départ de Barcelone, n'ont terminé qu'aux 16e et 20e rangs, perdant respectivement 1,161 sec et 1,734 sec sur la star d'Aprilia Aleix Espargaró.

Samedi, la situation s'est encore aggravée : Enea Bastianini s'est nettement amélioré en Q2 et, en terminant deuxième en Q1, il a privé le leader du championnat du monde Bagnaia de l'accès à l'importante qualification 2, au cours de laquelle les douze meilleures positions de départ sont attribuées. Bagnaia n'a donc pas pu dépasser la 13e position de grille !

La course de sprint de 13 tours a également donné du fil à retordre aux managers de Ducati, Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti et Davide Tardozzi. En effet, Bastianini a une fois de plus mis à mal son coéquipier Bagnaia en le reléguant à la huitième place, alors qu'il n'avait plus que trois points de retard sur le vainqueur du sprint Jorge Martin avant le départ et qu'il avait désespérément besoin de chaque précieux point.

D'ailleurs, Jorge Lorenzo a agi chez Ducati Corse en 2017 de manière plus conforme à l'esprit d'équipe lorsqu'il a laissé la victoire au candidat au titre Andrea Dovizioso à Sepang et s'est contenté de la deuxième place. "Dovi" a ainsi pu maintenir ouverte la lutte pour le titre contre Marc Márquez jusqu'à la finale à Valence.

Le famélique Jorge Martin, de l'équipe Pramac-Ducati cliente de Paolo Campinoti, s'est emparé pour la première fois de la tête du championnat du monde MotoGP après sa quatrième victoire consécutive au sprint samedi.

Les téléspectateurs ont pu constater dimanche à quel point un succès d'un pilote Lenovo est précieux pour les top managers de Ducati, lorsque Bagnaia a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur après le crash de Martin au 13e tour (il menait de 2 secondes devant Viñales).

Dans le box Ducati-Lenovo, toutes les digues ont cédé lorsque Pecco a empoché 25 points pour la première fois depuis Spielberg après quatre dimanches sans victoire - et a repris la tête du championnat du monde. Toute l'équipe exultait et se tenait dans les bras, des larmes de joie ont été versées.

Car les dirigeants de Ducati préfèrent bien sûr un titre de Pramac à celui de Honda et Aprilia. Mais aucune équipe d'usine ne veut se laisser durablement mettre à genoux par une équipe satellite avec un matériel identique.

Cela signifierait en effet que l'on n'a pas mis les meilleurs pilotes dans l'équipe d'usine.

Or, Ducati a tranché fin août 2022 en faveur de Bastianini et contre Martin, parce que la "Bestia", troisième du championnat du monde, avait remporté quatre victoires de saison et Martin, neuvième du championnat, aucune.

Entre-temps, les responsables de Ducati commencent à douter que l'imprévisible et rebelle Bastianini ait été le bon choix pour l'équipe d'usine. En fait, après plusieurs incidents survenus en 2022, on pouvait s'imaginer qu'il ne jouerait pas le rôle d'humble étrier pour Bagnaia.

Mais en 2022, il était généralement plus rapide que Jorge Martin.

On peut imaginer que la Ducati Corse n'était pas très enthousiaste samedi à l'égard de la démarche de Bastianini, l'équipier empêché.

Vendredi et samedi, Bagnaia s'est plaint de ne pas avoir le meilleur feeling avec la Desmosedici lors des freinages. Mais le dimanche, il a renversé la vapeur et a montré ses capacités de pilote de champion du monde.

Et il le savait : son temps au tour en Q1 aurait suffi à décrocher la cinquième place en Q2, devant Brad Binder. Mais Enea B. avait empêché sa participation, ce qu'on ne peut pas forcément lui reprocher.

Mais on peut se demander si Bastianini, vingtième au championnat du monde, n'aurait pas dû céder sa septième place au sprint à Bagnaia, qui a désespérément besoin de chaque compteur.

Le fait est que Ducati ne peut pas donner d'ordre d'écurie aux équipes clientes Mooney VR46 et Gresini Racing, car ces écuries versent à Ducati Corse environ 2 millions de redevances de leasing par pilote et par saison.

"La 13e place sur la grille de départ pour Pecco n'était pas idéale. Surtout pas au sprint, car les possibilités de dépassement étaient très faibles sur la ligne idéale étroite", a constaté le directeur sportif de Ducati lors du GP Mandalika.

Mais dimanche, grâce à la chute de Jorge Martin, la fin a été heureuse pour l'équipe Lenovo.

Et Bastianini se verra probablement rappeler à la prochaine occasion qu'il ne doit pas faire de l'ombre à Bagnaia.

Mais l'Italien bagarreur n'y prêtera pas attention : Car en 2025, ce sera probablement Bezzecchi ou Martin qui montera sur sa moto d'usine.

Ducati a donné un ordre d'écurie à Lorenzo en 2017 lors de l'avant-dernière course. Bastianini sait donc ce qui l'attend.

Dimanche, Paoolo Ciabatti a déjà mis la barre à la fenêtre pour Bastianini. "Il n'y a pas d'ordre de l'usine pour Pecco, Jorge et Marco, car ils ont tous la même chance de remporter le titre mondial", a-t-il déclaré. "Mais s'il y a une lutte entre deux coéquipiers Lenovo pour les 7e et 8e places de la course de sprint, cela n'a pas beaucoup de sens de pousser plus loin. C'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas une question d'ordre d'écurie. Si un pilote est leader du championnat du monde et que l'autre pilote de l'équipe n'a aucune chance de faire quoi que ce soit parce qu'il a été blessé deux fois, le bon sens devrait décider de ce qu'il faut faire...".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.