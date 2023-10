Ducati: dov'è il buon senso di Bastianini?

Il GP d'Indonesia sul Mandalika Street Circuit non ha avuto un inizio promettente per il team Ducati-Lenovo, abituato al successo. Venerdì Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, per la prima volta in forma dopo la caduta alla partenza di Barcellona, hanno chiuso solo al 16° e al 20° posto, perdendo rispettivamente 1,161 secondi e 1,734 secondi dalla stella dell'Aprilia Aleix Espargaró.

Sabato è andata ancora peggio: Enea Bastianini si è migliorato notevolmente nella Q2 e, finendo secondo nella Q1, ha rovinato l'ingresso del leader del Campionato del Mondo Bagnaia nelle importantissime Qualifiche 2, in cui vengono distribuite le dodici migliori posizioni in griglia. Bagnaia non è andato oltre la posizione 13 in griglia!

La gara sprint di 13 giri è stata molto movimentata anche per i responsabili Ducati Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti e Davide Tardozzi. Bastianini ha messo di nuovo nei guai il suo compagno di squadra Bagnaia, facendolo retrocedere all'8° posto, anche se prima della partenza era a soli 3 punti dal vincitore della volata Jorge Martin e aveva disperatamente bisogno di ogni singolo punto prezioso.

A proposito: Jorge Lorenzo si è comportato in modo più favorevole alla squadra Ducati Corse nel 2017, quando ha concesso al contendente al titolo Andrea Dovizioso la vittoria a Sepang e si è accontentato del secondo posto. Il "Dovi" ha così potuto mantenere aperta la lotta per il titolo contro Marc Márquez fino al finale di Valencia.

Il favoloso Jorge Martin del team clienti Pramac-Ducati di Paolo Campinoti ha conquistato per la prima volta la testa del Campionato del Mondo MotoGP dopo la quarta vittoria in volata di fila ottenuta sabato.

Quanto sia più prezioso il successo di un pilota Lenovo per i top manager Ducati lo hanno sperimentato gli spettatori televisivi domenica, quando Bagnaia ha tagliato il traguardo da vincitore dopo la caduta di Martin al 13° giro (aveva 2 secondi di vantaggio su Viñales in testa).

Nel box Ducati-Lenovo tutte le dighe si sono rotte quando Pecco ha raccolto 25 punti per la prima volta dopo Spielberg, dopo quattro domeniche senza vittorie, e ha riconquistato la leadership del Campionato del Mondo. Tutta la squadra ha esultato e si è abbracciata, versando lacrime di gioia.

Naturalmente, i capi della Ducati preferirebbero che Pramac vincesse il titolo piuttosto che Honda e Aprilia. Ma nessun team ufficiale vuole essere messo in ginocchio in modo permanente da un team satellite con materiale identico.

Questo significherebbe anche non mettere i migliori piloti nella squadra ufficiale.

Tuttavia, la Ducati ha deciso a favore di Bastianini e contro Martin alla fine di agosto del 2022, perché la "Bestia" aveva ottenuto quattro vittorie in questa stagione come terzo nel Campionato del Mondo, mentre Martin non ne aveva ottenuta nessuna come nono nel Campionato del Mondo.

Nel frattempo, i responsabili della Ducati hanno avuto qualche dubbio sul fatto che l'imprevedibile e ribelle Bastianini fosse la scelta giusta per il team ufficiale. In effetti, dopo diversi incidenti nel 2022, si poteva immaginare che non avrebbe fatto la parte del servile staffiere per Bagnaia.

Ma di solito era più veloce di Jorge Martin nel 2022.

Si può immaginare che sabato in Ducati Corse ci sia stato poco entusiasmo per l'avvicinamento di Bastianini, il giocatore della squadra a cui è stato impedito di guidare.

Bagnaia si è lamentato venerdì e sabato di non avere al momento il miglior feeling con la Desmosedici in frenata. Ma domenica ha ribaltato la situazione, presentando le sue doti di guida da campione del mondo.

E lo sapeva: il suo tempo sul giro della Q1 sarebbe stato sufficiente per il quinto posto sulla griglia di partenza della Q2, davanti a Brad Binder. Ma Enea B. gli ha impedito di partecipare, e non si può certo biasimarlo.

Ma ci si può chiedere se Bastianini, ventesimo nel Mondiale, non avrebbe dovuto cedere il settimo posto in volata a Bagnaia, che ha un disperato bisogno di ogni punto.

Il fatto è che la Ducati non può dare un ordine di scuderia ai team clienti Mooney VR46 e Gresini Racing perché queste squadre trasferiscono a Ducati Corse circa 2 milioni di euro per pilota e stagione in leasing.

"La tredicesima posizione di partenza per Pecco non era l'ideale. Soprattutto in volata, perché sulla stretta linea ideale le possibilità di sorpasso erano molto ridotte", ha osservato il direttore sportivo Ducati al GP di Mandalika.

Ma domenica, grazie alla caduta di Jorge Martin, c'è stato un lieto fine per il team Lenovo.

E Bastianini probabilmente si sentirà dire di non scherzare con Bagnaia alla prossima occasione.

Ma l'italiano non se ne preoccuperà: Perché nel 2025 Bezzecchi o Martin saranno comunque sulla sua moto ufficiale.

La Ducati ha dato a Lorenzo un ordine di scuderia alla penultima gara del 2017. Quindi Bastianini sa cosa lo aspetta.

Paoolo Ciabatti ha già messo l'asticella alla finestra per Bastianini domenica. "Non ci sarà un ordine di fabbrica per Pecco, Jorge e Marco perché tutti hanno l'unica possibilità di vincere il titolo mondiale", ha detto. "Ma quando c'è una battaglia tra due compagni di squadra Lenovo per il 7° e l'8° posto nella Sprint Race, non ha molto senso spingersi oltre. Questa è la mia opinione personale. Non è una questione di ordine di scuderia. Se un pilota è leader del Campionato del Mondo e l'altro pilota della squadra non ha la possibilità di fare altro perché si è infortunato due volte, allora il buon senso dovrebbe decidere cosa fare...".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.