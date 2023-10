Ducati: Onde está o bom senso de Bastianini?

A paciência dos dirigentes da Ducati foi muitas vezes testada por Enea Bastianini já em 2022. No sábado, "Bestia" mostrou mais uma vez que o termo jogador de equipa não faz parte do seu vocabulário.

O GP da Indonésia no Circuito de Rua de Mandalika não teve um início promissor para a equipa de fábrica da Ducati-Lenovo, habituada ao sucesso. Na sexta-feira, Pecco Bagnaia e Enea Bastianini, que estava apto para correr pela primeira vez desde a queda no início em Barcelona, terminaram apenas em 16º e 20º, perdendo 1,161 seg e 1,734 seg, respetivamente, para a estrela da Aprilia Aleix Espargaró.

No sábado foi ainda pior: Enea Bastianini melhorou consideravelmente na Q2 e, ao terminar em segundo na Q1, estragou a entrada do líder do Campeonato do Mundo, Bagnaia, na importantíssima Qualificação 2, na qual são distribuídas as doze melhores posições da grelha. Assim, Bagnaia não foi além da posição 13 da grelha!

A corrida de sprint de 13 voltas também foi de arrepiar os cabelos dos directores de equipa da Ducati, Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti e Davide Tardozzi. Bastianini voltou a atrapalhar o seu companheiro de equipa Bagnaia e empurrou-o para o 8º lugar, apesar de estar apenas a 3 pontos do vencedor do sprint, Jorge Martin, antes da partida e precisar desesperadamente de todos os pontos preciosos.

A propósito: Jorge Lorenzo agiu de uma forma mais favorável à equipa na Ducati Corse em 2017, quando deu a vitória ao candidato ao título Andrea Dovizioso em Sepang e se contentou com o segundo lugar. "Dovi" foi assim capaz de manter a luta pelo título contra Marc Márquez em aberto até à final em Valência.

O fabuloso Jorge Martin da equipa Pramac-Ducati de Paolo Campinoti assumiu a liderança do Campeonato do Mundo de MotoGP pela primeira vez após a sua quarta vitória consecutiva no sábado.

O sucesso de um piloto da Lenovo é muito mais valioso para os gestores de topo da Ducati e foi sentido pelos espectadores da TV no domingo, quando Bagnaia cruzou a linha de meta como vencedor após a queda de Martin na 13ª volta (estava 2 segundos à frente de Viñales na liderança).

Na box da Ducati-Lenovo, todos os diques se romperam quando Pecco somou 25 pontos pela primeira vez desde Spielberg, depois de quatro domingos sem vitórias - e recuperou a liderança do Campeonato do Mundo. Toda a equipa aplaudiu e abraçou-se, derramaram-se lágrimas de alegria.

Claro que os patrões da Ducati preferiam ver a Pramac ganhar o título do que a Honda e a Aprilia. Mas nenhuma equipa de fábrica quer ser permanentemente posta de joelhos por uma equipa satélite com material idêntico.

Isso também significaria não colocar os melhores pilotos na equipa de fábrica.

No entanto, a Ducati decidiu a favor de Bastianini e contra Martin no final de agosto de 2022 porque o "Bestia" tinha conquistado quatro vitórias esta época como terceiro no Campeonato do Mundo, enquanto Martin não tinha nenhuma como nono no Campeonato do Mundo.

Entretanto, os responsáveis da Ducati tiveram algumas dúvidas sobre se o imprevisível e rebelde Bastianini era a escolha certa para a equipa de fábrica. Na verdade, depois de vários incidentes em 2022, poder-se-ia imaginar que ele não seria o subserviente titular do estribo de Bagnaia.

Mas ele era geralmente mais rápido que Jorge Martin em 2022.

Pode-se imaginar que houve pouco entusiasmo na Ducati Corse, no sábado, pela abordagem de Bastianini, o jogador da equipa que foi impedido de andar.

Bagnaia queixou-se na sexta-feira e no sábado que não tinha a melhor sensação para a Desmosedici em travagem no momento. Mas no domingo deu a volta por cima e apresentou as suas capacidades de campeão do mundo.

E ele sabia: o tempo da sua volta na Q1 teria sido suficiente para o quinto lugar da grelha na Q2, à frente de Brad Binder. Mas Enea B. tinha-o impedido de participar, o que não é necessariamente censurável.

Mas podemos perguntar-nos se Bastianini, que foi vigésimo no Campeonato do Mundo, não deveria ter cedido o seu sétimo lugar no sprint a Bagnaia, que precisa desesperadamente de todos os pontos.

O facto é: a Ducati não pode dar uma ordem estável às equipas clientes Mooney VR46 e Gresini Racing porque estas equipas transferem cerca de 2 milhões por piloto e por época em pagamentos de leasing para a Ducati Corse.

"A 13ª posição de partida de Pecco não foi a ideal. Especialmente no sprint, porque na estreita linha ideal as possibilidades de ultrapassagem eram muito pequenas", observou o diretor desportivo da Ducati no GP de Mandalika.

Mas no domingo, graças à queda de Jorge Martin, houve um final feliz para a equipa Lenovo.

E Bastianini será provavelmente avisado para não se meter com Bagnaia na próxima oportunidade.

Mas o italiano não se vai incomodar: Porque em 2025 Bezzecchi ou Martin estarão provavelmente na sua mota de fábrica.

A Ducati deu a Lorenzo uma ordem estável na segunda última corrida de 2017. Por isso, Bastianini sabe o que o espera.

Paoolo Ciabatti já colocou a vara na janela para Bastianini no domingo. "Não haverá ordem de fábrica para Pecco, Jorge e Marco porque todos eles têm a única hipótese de ganhar o título mundial", disse. "Mas quando há uma batalha entre dois colegas de equipa da Lenovo pelo 7º e 8º lugar na Sprint Race, não vale a pena ir mais longe. Esta é a minha opinião pessoal. Não é uma questão de ordem estável. Se um piloto é líder do Campeonato do Mundo e o outro piloto da equipa não tem hipótese de fazer mais nada porque se lesionou duas vezes, então o bom senso deve decidir o que fazer..."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.