Raul Fernández (13º): "Mala elección de neumáticos".

Raúl Fernández ha sufrido una decepción en el GP de Mandalika. El piloto de 22 años del equipo RNF Aprilia esperaba obtener una ventaja eligiendo el neumático blando delantero. La elección del neumático jugó un papel importante teniendo en cuenta los 60 grados de temperatura del asfalto y la agotadora distancia de 27 vueltas de carrera.

Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo y Morbidelli eligieron el neumático blando. Viñales, Binder, Augusto Fernández y Pol Espargaró optaron por la parte delantera media. Sólo tres pilotos fueron a lo seguro y montaron el compuesto duro delante: El ganador Bagnaia, Zarco (caído) y el piloto oficial del Lenovo Ducati Bastianini, que fue 8º.

El día anterior, en el sprint, el neumático blando delantero resultó fiable para Raúl Fernández. Por eso decidió no volver a probarlo en el warm-up del domingo por la mañana. Un error, como reconoce en retrospectiva: "La elección del neumático fue simplemente mala. Pero realmente no entiendo por qué tuve problemas con él a partir de la décima u undécima vuelta en el GP".

"Porque en el sprint di 13 vueltas con él y en la undécima y duodécima seguía haciendo tiempos de 1:31.3. No tuve ningún problema con el lado izquierdo y no noté ningún signo de desgaste. Por lo tanto, tomé la misma decisión para la carrera. Pero ya en la décima, undécima vuelta tuve grandes problemas con el lado izquierdo, no podía pilotar bien la moto, derrapaba todo el rato y simplemente no podía ir rápido", describió el piloto madrileño, que asumió la culpa de la decepcionante carrera.

"Básicamente ha sido una muy mala decisión y la culpa ha sido mía porque todo el equipo me ha dicho que probara el neumático blando delantero en el warm up. Pero no quise hacerlo porque había funcionado bien el día anterior, así que también pensé que podría conseguir un buen resultado con él", suspiró el piloto del RNF Aprilia.

Y el español describió: "En la salida pude ver a Fabio, aunque por supuesto había muchos otros pilotos entre ellos. Pero me he dado cuenta de que podía alcanzarle vuelta a vuelta. Todo iba según lo previsto y pude marcar un buen ritmo, pero de repente se rompió el neumático. Ha sido una carrera difícil, todo el fin de semana ha sido complicado".

No obstante, el actual decimonoveno clasificado espera con confianza la próxima cita en Phillip Island: "Ahora viajamos a Australia y creo que nuestra moto debería funcionar bien allí. Tengo curiosidad por ver si allí volvemos a encontrar el buen feeling con la moto".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.