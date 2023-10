Raul Fernández (13e) : "Mauvais choix de pneus".

Raúl Fernández a connu une déception lors du GP Mandalika. Le pilote de 22 ans du team RNF Aprilia espérait prendre l'avantage en choisissant le pneu avant tendre. Le choix des pneus a joué un rôle important compte tenu de la température de 60 degrés de l'asphalte et de la distance épuisante de 27 tours de course.

Outre Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo et Morbidelli ont choisi le pneu avant soft. Viñales, Binder, Augusto Fernández et Pol Espargaró ont opté pour le front médium. Seuls trois pilotes ont joué la carte de la sécurité en montant le composé dur à l'avant : Bagnaia, vainqueur, Zarco (tombé) et Bastianini, pilote d'usine Lenovo Ducati, qui est arrivé en 8e position.

La veille, lors du sprint, le pneu avant tendre de Raúl Fernández s'est révélé fiable. C'est pourquoi il a renoncé à l'essayer à nouveau lors du warm-up du dimanche matin. Une erreur, comme il l'avoue rétrospectivement : "Le choix des pneus était tout simplement mauvais. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi j'ai eu des problèmes avec eux en GP à partir du dixième ou du onzième tour".

"Parce qu'au sprint, j'ai fait 13 tours avec, et au onzième et douzième tours, je faisais encore des temps de 1:31,3. Je n'ai eu aucun problème avec le côté gauche et je n'ai pas senti de signes d'usure. J'ai donc fait le même choix pour la course. Mais dès le dixième, onzième tour, j'ai eu de gros problèmes avec le côté gauche, je n'arrivais pas à piloter correctement la moto, je glissais tout le temps et je ne pouvais tout simplement pas rouler vite", a décrit le pilote madrilène, qui a pris sur lui la responsabilité de cette course décevante.

"C'était une très mauvaise décision et j'en suis responsable parce que toute l'équipe m'a dit que je devais essayer le pneu avant tendre au warm-up. Mais je ne voulais pas le faire parce qu'il avait bien fonctionné la veille et je pensais donc pouvoir faire un bon résultat avec", soupirait le pilote RNF-Aprilia.

Et l'Espagnol de décrire : "Au départ, je pouvais voir Fabio, même s'il y avait bien sûr beaucoup d'autres pilotes entre eux. Mais je me suis rendu compte que je pouvais rattraper mon retard sur lui tour après tour. Tout s'est déroulé comme prévu et j'ai pu rouler à un bon rythme, mais le pneu a soudainement cédé. C'était une course difficile, tout le week-end a été délicat".

Malgré tout, l'actuel dix-neuvième du championnat du monde se tourne avec confiance vers la prochaine épreuve de force à Phillip Island : "Nous nous rendons maintenant en Australie et je pense que notre moto devrait bien fonctionner là-bas. Je suis impatient de voir si nous y retrouverons le bon feeling avec la moto".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.