Raul Fernández (13°): "Scelta di pneumatici sbagliata".

Raúl Fernández ha vissuto una delusione nel GP di Mandalika. Il 22enne del team RNF Aprilia sperava di ottenere un vantaggio scegliendo il pneumatico anteriore morbido. La scelta del pneumatico ha avuto un ruolo importante, visti i 60 gradi di temperatura dell'asfalto e la distanza estenuante di 27 giri di gara.

Il pneumatico anteriore morbido è stato scelto da Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo e Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández e Pol Espargaró hanno optato per la media anteriore. Solo tre piloti sono andati sul sicuro e hanno montato la mescola dura all'anteriore: Il vincitore Bagnaia, Zarco (caduto) e il pilota ufficiale Lenovo Ducati Bastianini, che si è classificato 8°.

Il giorno prima, in volata, il pneumatico anteriore morbido si era dimostrato affidabile per Raúl Fernández. Per questo motivo ha deciso di non provarlo nuovamente nel warm-up di domenica mattina. Un errore, come ammette a posteriori: "La scelta del pneumatico è stata semplicemente sbagliata. Ma non capisco davvero perché ho avuto problemi a partire dal decimo o undicesimo giro del GP".

"Perché nella volata ho fatto 13 giri con questo pneumatico e nell'undicesimo e dodicesimo giro facevo ancora 1:31,3. Non ho avuto problemi con il lato sinistro e non ho avvertito alcun segno di usura. Pertanto, ho fatto la stessa scelta per la gara. Ma già al decimo, undicesimo giro ho avuto grossi problemi con il lato sinistro, non riuscivo a guidare bene la moto, scivolavo continuamente e non riuscivo ad andare veloce", ha descritto il pilota madrileno, che si è assunto la responsabilità della deludente gara.

"Fondamentalmente è stata una decisione sbagliata ed è stata colpa mia, perché tutta la squadra mi ha detto di provare la gomma anteriore morbida nel warm-up. Ma io non ho voluto farlo perché il giorno prima aveva funzionato bene e quindi pensavo di poter ottenere un buon risultato con quella", ha sospirato il pilota della RNF Aprilia.

E lo spagnolo ha descritto: "Alla partenza potevo vedere Fabio, anche se ovviamente c'erano molti altri piloti in mezzo. Ma ho capito che potevo raggiungerlo giro dopo giro. Tutto stava andando secondo i piani e sono riuscito a stabilire un buon ritmo, ma poi all'improvviso il pneumatico si è rotto. È stata una gara difficile, l'intero weekend è stato già complicato".

Tuttavia, l'attuale diciannovesimo pilota guarda con fiducia alla prossima prova di forza a Phillip Island: "Ora siamo in viaggio verso l'Australia e penso che la nostra moto dovrebbe funzionare bene lì. Sono curioso di vedere se riusciremo a ritrovare il feeling con la moto anche lì".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.