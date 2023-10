Johann Zarco (crash) : "Ce n'était pas dangereux".

Johann Zarco a dû se débrouiller sans Rear Ride Height Device lors du GP Mandalika. Le pilote français de Pramac-Ducati espérait tout de même marquer des points, jusqu'à ce qu'il chute en plein milieu de la course, dans le onzième virage.

"Le crash n'était pas le problème de la course cette fois-ci", a déclaré Johann Zarco après son abandon au 14e tour du GP Mandalika. Le Français de l'équipe Pramac-Ducati s'est battu contre un problème inattendu avant son abandon : "Dès le premier virage, j'ai remarqué que mon Rear Ride Height Device ne fonctionnait pas. J'ai essayé de comprendre à quoi cela était dû et si, par exemple, l'interrupteur ne fonctionnait pas correctement. Mais ce n'était pas ça".

"Ce problème m'a empêché de me battre dès le début", a ajouté le Cannois de 33 ans, avant de préciser : "J'ai mis un peu de temps à m'y habituer, puis j'ai pu continuer. J'ai voulu terminer la course car, vu les conditions difficiles, je pensais avoir une chance de marquer des points ou d'avoir un drapeau rouge pendant lequel j'aurais pu changer de moto".

"Mais en essayant de suivre Morbidelli, je suis tombé au onzième virage", soupirait Zarco, qui assurait : "J'avais tout sous contrôle, mais dans ce virage, la moto glissait trop. Je pense que sans cette chute, j'aurais terminé 15e, ce qui aurait donné un point, mais je n'ai pas pu le prendre". Et d'ajouter : "C'est fou comme la malchance a frappé à plusieurs reprises. Ce n'est évidemment pas agréable, mais ce n'est pas non plus la fin du monde".

Malgré le problème, il ne s'est jamais senti en insécurité, a précisé l'actuel septième du championnat du monde. "Ce n'était pas dangereux et c'était la première fois que je rencontrais ce problème. J'ai eu le problème de l'interrupteur lors des qualifications de Misano, mais c'était la première fois que le Rear Ride Height Device ne fonctionnait pas pour moi. J'ai tout de même pu réaliser des temps de 1:32,7, ce qui est certes près de deux secondes plus lent que d'habitude, mais cela montre que l'on pouvait rouler et que ce n'était pas dangereux".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.