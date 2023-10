Johann Zarco (incidente): "Non è stato pericoloso".

Johann Zarco ha dovuto fare a meno di un dispositivo per l'altezza del posteriore nel GP di Mandalika. Il pilota francese della Pramac Ducati sperava ancora di ottenere punti, finché non è caduto a metà gara all'undicesima curva.

"La caduta non è stata il problema della gara questa volta", ha detto Johann Zarco dopo il suo ritiro al 14° giro del GP di Mandalika. Il francese del team Pramac Ducati era alle prese con un problema inaspettato prima del suo ritiro: "Già alla prima curva ho notato che il mio dispositivo di altezza di marcia posteriore non funzionava. Ho cercato di capire quale fosse il problema e se l'interruttore non funzionasse correttamente. Ma non era per quello".

"Questo problema mi ha impedito di lottare fin dall'inizio", ha aggiunto il 33enne di Cannes, aggiungendo: "Mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi, poi ho potuto continuare. Volevo finire la gara perché pensavo che ci fosse una possibilità di punti o di bandiera rossa, viste le condizioni difficili, durante le quali avrei potuto cambiare moto".

"Ma poi, cercando di seguire Morbidelli, sono caduto all'undicesima curva", ha sospirato Zarco, che ha affermato: "Avevo tutto sotto controllo, ma in quella curva la moto scivolava troppo. Credo che senza la caduta sarei arrivato 15°, il che avrebbe dato un punto, ma non sono riuscito a ottenerlo". Ha poi aggiunto: "È pazzesco come la sfortuna abbia colpito più volte. Non è bello, certo, ma non è nemmeno la fine del mondo".

Tuttavia, non si è mai sentito in pericolo nonostante il problema, ha chiarito l'attuale settimo pilota del Campionato del Mondo. "Non è stato pericoloso e per me questo problema si è verificato per la prima volta. Ho avuto il problema con l'interruttore in qualifica a Misano, ma è stata la prima volta che il dispositivo di altezza di marcia posteriore non ha funzionato per me. sono stato comunque in grado di fare 1'32.7, che è quasi due secondi più lento del solito, ma dimostra che si poteva guidare e non era pericoloso".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.