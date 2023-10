Johann Zarco (acidente): "Não foi perigoso".

Johann Zarco teve de se contentar com um dispositivo de altura de condução traseira no GP de Mandalika. O piloto francês da Pramac Ducati ainda tinha esperanças de conseguir pontos - até que caiu a meio da corrida na décima primeira curva.

"A queda não foi o problema da corrida desta vez," disse Johann Zarco após a sua desistência na 14ª volta do GP de Mandalika. O francês da equipa Pramac Ducati estava a debater-se com um problema inesperado antes de se retirar: "Já na primeira curva reparei que o meu dispositivo de altura de condução traseira não estava a funcionar. Tentei perceber qual era o problema e se o interrutor não estava a funcionar corretamente. Mas não foi por causa disso".

"Este problema fez com que eu não pudesse competir desde o início", acrescentou o piloto de Cannes, de 33 anos, dizendo: "Demorei um pouco a habituar-me, mas depois consegui continuar. Queria terminar a corrida porque pensei que havia uma hipótese de ganhar pontos ou uma bandeira vermelha, dadas as condições difíceis, durante as quais podia ter mudado de mota."

"Mas depois, ao tentar seguir Morbidelli, caí na décima primeira curva", suspirou Zarco, que afirmou: "Tinha tudo sob controlo, mas naquela curva a moto deslizou demasiado. Acho que sem a queda eu teria terminado em 15º, o que daria um ponto, mas não consegui". E acrescentou: "É uma loucura como o azar tem acontecido uma e outra vez. Não é bom, claro, mas também não é o fim do mundo".

No entanto, nunca se sentiu inseguro apesar do problema, esclareceu o atual sétimo classificado do Campeonato do Mundo. "Não foi perigoso e, para mim, este problema ocorreu pela primeira vez. Tive o problema com o interrutor na qualificação em Misano, mas foi a primeira vez que o dispositivo de altura de condução traseira não funcionou para mim. Ainda consegui fazer 1m32,7s, o que é quase dois segundos mais lento do que o habitual, mas mostra que podia correr e não era perigoso."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.