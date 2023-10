Phillips Island: l'arrivo del trasporto aereo è parzialmente ritardato

A causa di problemi logistici, il paddock di Phillip Island/AUS non aprirà per le squadre mercoledì alle 12.00, ma solo giovedì alle 8.00. Almeno un jumbo cargo è ancora in volo.

Era prevedibile fin dall'inizio che le sette gare all'estero nell'arco di nove settimane non solo avrebbero rappresentato una sfida enorme per le squadre e i piloti, ma avrebbero anche messo a dura prova la logistica della Dorna. Dopo tutto, con così tanti Gran Premi in tre fine settimana consecutivi, è necessario trasportare quattro jumbo da un GP all'altro.

Il trasporto del materiale dall'isola vacanziera di Lombok a Melbourne, in Australia, rappresenta una sfida particolare, perché i camion Gibson Freight devono ancora trasportare le casse merci per circa tre ore fino a Cowes, a Phillip Island.

Oggi i team GP sono stati informati dall'associazione dei team IRTA e da Dorna che ci sono stati ritardi nelle "operazioni di trasporto" tra Mandalika e Phillip Island. Alcune delle merci non arriveranno al paddock del circuito di Phillip Island prima della tarda serata di mercoledì.

Di conseguenza, il paddock non aprirà ai team della MotoGP alle 12.00 di mercoledì, ma aprirà ai team della MotoGP alle 8.00 di giovedì (19 ottobre). L'accesso ai team della Moto3 e della Moto2 sarà consentito a partire dalle 9.00. Solo allora si potranno disfare gli scatoloni, sistemare i box e rivedere le moto per le prime prove. A tal fine, è necessario caricare l'assetto di base per il circuito del GP d'Australia.

Tuttavia, l'associazione dei team IRTA consente alle squadre di allestire i loro uffici e le loro hospitality il mercoledì. Ma solo con il materiale spedito via mare in Australia.

Spieghiamo: i grandi team (soprattutto quelli della MotoGP) risparmiano molto denaro spedendo le attrezzature per l'hospitality per gli eventi all'estero via mare invece che in aereo da una località all'altra. In cambio, però, acquistano tavoli, sedie, forni, frigoriferi, posate, macchine da caffè e così via in duplice o triplice copia.

I membri del team sono stati informati del fatto che nessuna cassa di materiale motociclistico che potrebbe arrivare in anticipo ai box può essere toccata o disimballata prima dell'apertura ufficiale del paddock. Questo perché bisogna prima assicurarsi che tutto il materiale sia arrivato in Australia. Inoltre, si deve evitare che i camion di Gibson Freight nella corsia dei box possano scaricare in ritardo le scatole da carico che si trovano in giro.

Finora, tuttavia, i funzionari dell'IRTA prevedono che le prove di venerdì mattina inizieranno in orario.

Un aereo cargo è già atterrato a Melbourne. Ma almeno uno è ancora in volo. E non dimenticate: L'Australia è 9 ore avanti rispetto all'ora legale dell'Europa centrale. Lì gli orologi sono già impostati alle 22.45.

Come promemoria: al GP d'Argentina 2022, l'intero venerdì di prove è stato annullato perché due aerei provenienti da Lombok sono rimasti bloccati a Mombasa/Kenya (Africa) a causa di un guasto tecnico. Un Boeing 747-222B riparato con circa 100.000 kg di carico è quindi arrivato all'aeroporto di Tucúman solo con due giorni di ritardo.

Inoltre, dall'inizio della guerra in Ucraina, è disponibile circa il 30% di aerei cargo in meno perché ai russi sono stati revocati tutti i diritti di volo per le destinazioni oltremare a causa delle sanzioni.