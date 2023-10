Phillips Island: Carga aérea parcialmente atrasada

Devido a problemas logísticos, o paddock em Phillip Island/AUS não abrirá para as equipas na quarta-feira às 12 horas, mas apenas na quinta-feira às 8 horas. Pelo menos um jumbo de carga ainda está no ar.

Era previsível desde o início que as sete corridas no estrangeiro em nove semanas não só seriam um enorme desafio para as equipas e pilotos, como também poriam à prova a logística da Dorna. Afinal, com tantos Grandes Prémios em três fins-de-semana consecutivos, quatro jumbos de carga têm de ser transportados de um GP para o outro.

O transporte do material da ilha de férias de Lombok para Melbourne, na Austrália, é agora um desafio particular, porque os camiões da Gibson Freight ainda têm de transportar as caixas de carga durante cerca de três horas até Cowes, em Phillip Island.

Hoje, as equipas de GP foram informadas pela associação de equipas IRTA e pela Dorna de que houve atrasos nas "operações de carga" entre Mandalika e Phillip Island. Parte da carga só chegará ao paddock do Circuito de Phillip Island no final da noite de quarta-feira.

Como resultado, o paddock não abrirá às equipas de MotoGP às 12 horas de quarta-feira, mas abrirá às equipas de MotoGP às 8 horas de quinta-feira (19 de outubro). O acesso das equipas de Moto3 e Moto2 será permitido a partir das 9 horas. Só então as caixas poderão ser desempacotadas, as boxes arrumadas e as motos revistas para os primeiros treinos. Para o efeito, deve ser carregada a configuração de base para o circuito do GP da Austrália.

No entanto, a associação de equipas IRTA permite que as equipas montem os seus escritórios e os seus hospitais na quarta-feira. Mas apenas com o material que foi enviado por via marítima para a Austrália.

Para explicar: as grandes equipas (especialmente as de MotoGP) poupam muito dinheiro ao enviarem o equipamento de hospitalidade para os eventos no estrangeiro por via marítima, em vez de o fazerem por avião, de local para local. No entanto, em contrapartida, compram mesas, cadeiras, fornos, frigoríficos, talheres, máquinas de café, etc., em duplicado ou triplicado.

Os membros da equipa foram, no entanto, informados de que nenhuma caixa de carga com material para motos que chegue mais cedo às boxes pode ser tocada ou desempacotada antes da abertura oficial do paddock. Isto deve-se ao facto de ter de se assegurar primeiro que todo o material chegou à Austrália. Além disso, deve evitar-se que os camiões da Gibson Freight na via das boxes possam descarregar com atraso devido às caixas de carga que estão por perto.

Até ao momento, no entanto, os responsáveis da IRTA esperam que os treinos de sexta-feira de manhã comecem a horas.

Um avião de carga já aterrou em Melbourne. Mas pelo menos um ainda está no ar. E não se esqueça: A Austrália está 9 horas à frente da hora de verão da Europa Central. Lá, os relógios já estão acertados para as 22h45min.

Para recordar: no GP da Argentina de 2022, todo o treino de sexta-feira teve de ser cancelado porque dois aviões que vinham de Lombok ficaram retidos em Mombaça/Quénia (África) devido a defeitos técnicos. Assim, um Boeing 747-222B reparado, com cerca de 100.000 kg de carga, só chegou ao aeroporto de Tucumán com dois dias de atraso.

Além disso, desde o início da guerra na Ucrânia, cerca de 30 por cento menos aviões de carga estão disponíveis porque os russos tiveram todos os direitos de voo para destinos no exterior revogados devido às sanções.