Valentino Rossi: Grande influência na estrela de F1 Norris

A estrela da McLaren tem sempre o prazer de sublinhar que Lando Norris é um grande fã de Valentino Rossi. O britânico também visitou o MotoGP e conheceu o nove vezes campeão do mundo de motociclismo, que entretanto se retirou do MotoGP, mas que desde então tem vindo a colocar o seu pé em quatro rodas num carro de GP.

"Foi muito fixe conhecer o Valentino", escreve a estrela da Fórmula 1 na sua coluna no "Formula1.com". "Eu estava lá principalmente para conhecê-lo e foi uma honra."

"Ele era a pessoa que eu admirava e que me levou para as corridas em primeiro lugar. Quem sabe, talvez eu não tivesse entrado no desporto automóvel se não tivesse seguido a carreira do Valentino e depois me tivesse interessado pelas motos, ou talvez esse interesse tivesse sido adiado", explica Norris.

E o jovem de 23 anos diz: "Desde esse encontro que nos mantemos em contacto. Tenho um amigo, Thierry Vermeulen, que corre no GT World Challenge Europe - é a série em que o Valentino tem competido desde que passou a dedicar-se ao desporto motorizado a tempo inteiro em 2022. O Valentino mandou-me uma mensagem depois do pódio em Singapura para me dar os parabéns e ainda falamos de vez em quando."

"Gostaríamos muito de fazer algo juntos. Só que quando eu estou ocupado ele não está, e quando eu não estou ocupado ele está ocupado! De momento é muito difícil fazer alguma coisa, mas no futuro gostaríamos mesmo de o fazer", insiste Norris, que seguiu a carreira de Rossi no MotoGP desde muito novo.

Dois duelos em particular ficaram na memória do piloto da McLaren: "O Valentino teve muitos duelos e rivalidades fantásticos e os dois melhores duelos ficaram na minha memória. Um foi em Laguna Seca contra Casey Stoner, quando o ultrapassou em terra na curva Corkscrew. E o outro duelo foi em Barcelona contra o Jorge Lorenzo, quando o Valentino o ultrapassou na última curva. Foi um dos momentos mais fixes de sempre!"

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.