Phillip Island: una ruina convertida en joya

El GP de Phillip Island fue testigo del reencuentro con Fergus Cameron, quien llevó el GP de motociclismo al estado de Victoria, en Australia, en 1989. El piloto de 72 años fue Director General del Circuito de Phillip Island hasta 2022 y ahora se ha retirado.

En una entrevista con SPEEDWEEK.com, el australiano describe cómo trajo el circuito de GP a esta remota parte del mundo y qué esfuerzos fueron necesarios para mantenerse al día con las nuevas sedes de GP desde Sepang a Doha/Qatar todos estos años, donde el dinero no era un gran problema. "Ha sido estupendo volver a oír a algunos pilotos de GP este año subrayar que Phillip Island era el circuito más bonito del mundo", se congratuló Cameron, cuyo Gran Premio había sido víctima de la epidemia de Corona durante dos años.

Ya el 31 de marzo de 1928 se celebraron las primeras carreras en Phillip Island, en un circuito de carretera sin asfaltar de 10,4 km de longitud. En 1935 se amplió a 19,3 km. Pero después de 1941, el circuito se cerró debido a la intensa polvareda.

En 1952, unos cuantos entusiastas empezaron a diseñar el circuito permanente de Phillip Island; pero no fue hasta marzo de 1956 cuando se inauguró. Ese mismo año se celebró la primera reunión de un motoclub. Sin embargo, el circuito se utilizaba sobre todo para carreras de coches, siendo su mayor atracción una prueba de turismos llamada las 500 Armstrong.

Pero cada día de Año Nuevo se celebraba el GP de Victoria para motos, el que más tarde sería campeón del mundo, Tom Phillis, ganó allí doce carreras entre 1959 y 1961 con Honda y Norton, fue bautizado como el "Rey de Phillip Island".

Reconstrucción en 1962

En 1962 se produjo un cambio de propietario cuando la pista fue comprada por Len Lukey, que inició un programa de reconstrucción junto con la AIPCR. En 1967, las carreras se reanudaron con nuevas carreras.

Se vislumbraba una nueva era dorada, pero Lukey murió en 1978 y el circuito volvió a caer en el abandono, con carreras esporádicas.

A día de hoy, la pintoresca curva "Lukey Heights" recuerda al antiguo propietario.

El primer GP de Phillip Island en 1989 sigue siendo inolvidable, con un grupo de cinco con Gardner, Schwantz, Rainey, Magee y Christian Sarron y compañía al frente. Las estrechas carreteras de acceso congregaron a 90.000 espectadores en la isla, de modo que el viaje de vuelta a Melbourne duró hasta las 5 de la mañana del lunes, en lugar de las dos horas habituales, debido al enorme atasco.

El Gran Premio volvió a celebrarse en 1990, de nuevo en las categorías de 125, 250 y 500 cc. Después de eso, la carrera del WRC se trasladó a Eastern Creek, cerca de Sydney, porque la publicidad del tabaco ya estaba prohibida en el estado de Victoria en aquella época, y en Nueva Gales del Sur todavía se permitía hacer publicidad de cigarrillos para fumadores.

Esto resultaba atractivo porque en aquella época apenas había un equipo puntero sin un patrocinador de cigarrillos: desde Marlboro, Rothmans, Barclay, Lucky Strike, HB, Parisienne, Chesterfield, West, Ducados, Fortuna y Cabin hasta Camel.

Eastern Creek se mantuvo entonces como sede del GP de Australia durante seis años, de 1991 a 1996.

Con el apoyo del Gobierno de Victoria, se logró el regreso del evento GP para 1997. Esto se debió a que entretanto se había invertido dinero en una nueva instalación de boxes, y a partir de 1992 Dorna, en lugar de la FIM, fue la encargada de conceder los derechos de organización.

El 30 aniversario del GP se celebró en 2019.

En 1990, el Campeonato del Mundo de Superbike hizo su primera aparición como invitado en Phillip Island, y desde entonces el SBK ha aparecido allí todos los años - con la excepción de 1993 y 2021.

Aunque al principio no se asfaltaron grandes partes del paddock porque los propietarios de la finca no querían seguir invirtiendo dinero fresco, Dorna insistió en mejorar la infraestructura del paddock. Los equipos ya no debían alojarse en tiendas de campaña. Porque en Europa, en aquella época, se construían cada vez más circuitos nuevos y modernos, de Jerez a Catalunya o Brno, y se adaptaban otros como Misano y más tarde Mugello o el Österreichring.

"En Phillip Island se necesitaron importantes inversiones", recuerda Fergus Cameron. "Pero la mayoría de los copropietarios estaban en una edad en la que no querían invertir dinero en un circuito de carreras".

En 2004, el circuito pasó a ser propiedad de Lindsay Fox

Así que en 2004, el popular multimillonario y exfutbolista Lindsay Fox entró como inversor con su empresa "Linfox Property Group Pty Ltd". Adquirió el hipódromo por un precio de 13 millones de dólares australianos. Hoy, su hijo Andrew Fox se ocupa del circuito.

Con el nuevo propietario, se llevó a cabo de inmediato una "mejora de la seguridad por valor de 2 millones de dólares australianos", se modernizó el circuito y se construyó una nueva instalación de boxes.

La Australian Grand Prix Corporation (AGPC), que también organiza el GP de Fórmula 1 en Melbourne, ha sido el promotor de MotoGP durante años.

En los últimos años, ha habido repetidas discusiones sobre quién pagaría las inversiones en el circuito, por ejemplo la nueva superficie para 2013.

Después de todo, los australianos consiguieron un contrato de 10 años hasta 2026 inclusive.

Al principio, los políticos no querían saber mucho del circuito de Phillip Island, los propietarios iban por libre. Eran granjeros de los alrededores que habían reunido concienzudamente los 700.000 dólares necesarios en la década de 1980. Fergus Cameron sólo tenía entonces 60 días para reunir el precio de compra con este sindicato.

"El hipódromo era una ruina. Los edificios estaban derruidos, las ventanas rotas, las ovejas pastaban por todas partes", recuerda.

El hipódromo ocupaba la increíble extensión de 121.000 hectáreas. La mayor parte eran tierras de labranza, y el hipódromo estaba completamente en ruinas.

Fergus Cameron, que procedía de la agricultura, reunió el dinero suficiente en el plazo de 60 días y se hizo cargo del circuito de Phillip Island GP en 1985 con el consorcio Placetac Pty Ltd, de reciente creación.

Cuando Wayne Gardner se convirtió en el primer australiano en ganar el "Campeonato del Mundo de 500 cc" en 1987, se desató una enorme euforia motociclista en Australia. Alcanzó su punto álgido cuando Mick Doohan ganó cinco títulos consecutivos del Campeonato del Mundo de 500 cc. "Quick Mick" es también el único piloto de GP que ha ganado en Eastern Creek (1992, 1995) y Phillip Island (1998). Posteriormente, Casey Stoner triunfó seis veces seguidas en Phillip Island, de 2007 a 2012.

El avispado empresario Fergus Cameron se enteró a tiempo de que la FIM, el organismo rector del motociclismo mundial, concedería a la federación australiana un Gran Premio en 1989.

El ingeniero y promotor de carreras Bob Barnard y su empresa Barfield eligieron Phillip Island como sede. La pista se acortó 0,5 km hasta los 4,445 km y se modernizó y mejoró por la suculenta suma de 5 millones de dólares australianos. Entonces, Bob Barnard acondicionó las instalaciones para la celebración del primer GP de motociclismo en 1989.

Ferguson: "Conseguimos el visto bueno para 1989, e inmediatamente empezamos a renovar el circuito de Phillip Island. Pero el tiempo fue tan malo en julio, agosto y septiembre de 1988 que tuvimos que parar las obras, todo estaba embarrado. Estábamos muy preocupados por si estaríamos listos para el Gran Premio de abril de 1989, porque sólo disponíamos de unos recursos financieros manejables. Pero pudimos terminarlo todo a tiempo".

Efectivamente: la reapertura del circuito de Phillip Island tuvo lugar a tiempo, el 4 de diciembre de 1988.

La esposa de Fergus Cameron, Chris, fue una persona clave a cargo de la administración y la logística durante todos los años del GP y una parte valiosa del Gran Premio.

En el Gran Premio de Motociclismo de 2022, los Cameron llegaron al paddock el sábado acompañados por Craig Hemsworth, padre de los mundialmente famosos actores Liam y Chris Hemsworth, que creció a dos kilómetros del circuito. Chris Hemsworth (que tuvo una relación con Miley Cyrus) también volvió esta vez a visitar el Gran Premio.

Por primera vez desde 1989, Fergus y Chris Cameron 2022 no acudieron al circuito el domingo, y vieron las carreras en casa por televisión con cierta melancolía.

Viven a sólo diez minutos del circuito, en la misma calle que Craig Hemsworth.

"Hasta ahora siempre hemos tenido una velada en nuestra casa para todos los Grandes Premios y las carreras del Mundial de Superbikes. Hemos invitado a cenar a los directores de los equipos amigos y al CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, al director de carrera Mike Webb, a Franco Uncini, etc.", nos cuentan Fergus y Chris Cameron. "Normalmente había un concurso de canto entre australianos, españoles e italianos. Eran veladas muy entretenidas".