Phillip Island : Une ruine transformée en bijou

Le GP de Phillip Island a été l'occasion de revoir Fergus Cameron, qui a amené le GP de moto dans l'État de Victoria en Australie en 1989. Âgé de 72 ans, il était directeur général du circuit de Phillip Island jusqu'en 2022 et s'est désormais retiré.

Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, l'Australien explique comment il a fait venir le circuit GP dans cette région reculée du monde et quels efforts ont été nécessaires pour suivre le rythme des nouveaux sites d'accueil des GP, de Sepang à Doha, au Qatar, pendant toutes ces années, où l'argent ne jouait pas un grand rôle. "C'était formidable d'entendre cette année encore certains pilotes de GP souligner que Phillip Island était le plus beau circuit du monde", a déclaré Cameron, rayonnant, dont l'événement Grand Prix avait été victime de l'épidémie de coronavirus pendant deux ans.

Les premières courses ont eu lieu à Phillip Island dès le 31 mars 1928 sur un circuit routier non asphalté de 10,4 km. En 1935, il a été étendu à 19,3 km. Mais après 1941, le circuit a été fermé en raison de l'intensité de la poussière.

En 1952, quelques passionnés ont commencé à concevoir le circuit permanent de Phillip Island, mais ce n'est qu'en mars 1956 que le circuit a été inauguré. Plus tard dans l'année, le premier meeting de moto club a eu lieu. La piste a toutefois été utilisée en premier lieu pour des courses automobiles, le plus grand cheval de bataille étant un événement de voitures de tourisme appelé "Armstrong 500".

Mais chaque année, le jour de l'an, le GP Victoria était organisé pour les motos. Le futur champion du monde Tom Phillis y a remporté douze courses de 1959 à 1961 sur Honda et Norton, il a été nommé "King of Phillip Island".

Reconstruction en 1962

En 1962, un changement de propriétaire a eu lieu lorsque la piste a été achetée par Len Lukey, qui a lancé un programme de reconstruction en collaboration avec l'AIPCR. En 1967, les choses reprirent avec de nouvelles courses.

Un nouvel âge d'or s'annonçait, mais Lukey est décédé en 1978, puis le circuit a de nouveau été laissé à l'abandon, il n'y a eu que des réunions de course sporadiques.

Aujourd'hui encore, le pittoresque virage "Lukey Heights" rappelle l'ancien propriétaire.

Le premier GP de Phillip Island en 1989 reste inoubliable, avec en tête un groupe de cinq pilotes composé de Gardner, Schwantz, Rainey, Magee et Christian Sarron et compagnie. Les routes d'accès étroites ont attiré 90 000 spectateurs sur l'île, si bien que le retour à Melbourne a duré jusqu'à 5 heures du matin le lundi au lieu des deux heures habituelles en raison des embouteillages monstres.

Le Grand Prix a également eu lieu en 1990, à nouveau dans les catégories 125, 250 et 500 cc. La course de championnat du monde s'est ensuite déplacée à Eastern Creek, près de Sydney, parce que la publicité pour le tabac était déjà interdite dans l'État de Victoria et qu'il était encore possible de faire de la publicité pour les cigarettes en Nouvelle-Galles du Sud.

C'était intéressant, car à l'époque, il n'existait pratiquement pas d'équipe de pointe sans sponsor pour les cigarettes - de Marlboro, Rothmans, Barclay, Lucky Strike, HB, Parisienne, Chesterfield, West, Ducados, Fortuna et Cabin à Camel.

Eastern Creek a ensuite accueilli le GP d'Australie pendant six ans, de 1991 à 1996.

Grâce au soutien du gouvernement de Victoria, le GP a pu être organisé à nouveau en 1997. En effet, entre-temps, de l'argent a été investi dans de nouveaux boxes et, à partir de 1992, ce n'est plus la FIM mais Dorna qui est responsable de l'attribution des droits d'organisation.

En 2019, on a fêté le 30e anniversaire du GP.

En 1990, le championnat du monde Superbike s'est déroulé pour la première fois à Phillip Island, et depuis, le SBK s'y est produit chaque année, à l'exception de 1993 et 2021.

Alors qu'au début, une grande partie du paddock n'était pas asphaltée, car les propriétaires paysans de la propriété ne voulaient pas investir constamment de l'argent frais, la Dorna a exigé avec insistance une meilleure infrastructure dans le paddock. On ne voulait plus que les équipes vivent sous des tentes. En effet, de nouveaux circuits modernes ont vu le jour en Europe à cette époque, de Jerez à Brno en passant par Catalunya, d'autres ont été adaptés comme Misano et plus tard le Mugello ou l'Österreichring.

"Des investissements significatifs ont donc également été nécessaires à Phillip Island", se souvient Fergus Cameron. "Mais la plupart des associés étaient à un âge où ils ne voulaient pas mettre d'argent dans un circuit".

En 2004, la piste est devenue la propriété de Lindsay Fox.

C'est pourquoi, en 2004, le milliardaire populaire et ex-footballeur Lindsay Fox est entré en tant qu'investisseur avec son entreprise "Linfox Property Group Pty Ltd". Il a acquis le circuit pour un prix d'achat colporté de 13 millions de dollars australiens. Aujourd'hui, c'est son fils Andrew Fox qui s'occupe du circuit.

Sous l'égide du nouveau propriétaire, une "AUS $2 million safety upgrade" a immédiatement été réalisée, le circuit a été modernisé et une nouvelle installation de boxes a été construite.

L'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), qui organise également le GP de Formule 1 à Melbourne, fait office de promoteur du MotoGP depuis des années.

Au cours des dernières années, la question de savoir qui devait payer les investissements sur le circuit, par exemple le nouveau revêtement pour 2013, a fait l'objet de discussions récurrentes.

Les Australiens ont tout de même obtenu un contrat de dix ans, jusqu'en 2026 inclus.

Au début, les politiques ne voulaient pas trop entendre parler du circuit de Phillip Island, les propriétaires étaient livrés à eux-mêmes. Il s'agissait de paysans des environs qui, dans les années 1980, avaient péniblement réuni les 700.000 dollars nécessaires. Fergus Cameron n'avait alors eu que 60 jours pour réunir le prix d'achat avec ce syndicat.

"Le circuit était en ruine. Les bâtiments étaient délabrés, les fenêtres cassées, des moutons paissaient partout", se souvient-il.

Le site du circuit s'étendait sur une superficie incroyable de 121 000 hectares. La plupart de ces terres étaient alors des terres agricoles et le circuit était complètement délabré.

Fergus Cameron, qui était lui-même issu d'une exploitation agricole, a réuni suffisamment de fonds dans les 60 jours requis et a repris le circuit de Phillip Island GP en 1985 avec le consortium nouvellement créé appelé Placetac Pty Ltd.

Lorsque Wayne Gardner est devenu en 1987 le premier Australien à remporter le "500 cc World Championship", une immense euphorie est née en Australie dans le domaine du sport motocycliste. Elle a atteint son apogée lorsque Mick Doohan a remporté cinq titres de champion du monde 500 cc d'affilée. "Quick Mick" est également le seul pilote de GP à s'être imposé à Eastern Creek (1992, 1995) et à Phillip Island (1998). Casey Stoner a ensuite triomphé six fois de suite à Phillip Island de 2007 à 2012.

L'homme d'affaires astucieux Fergus Cameron avait appris à temps que la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) accorderait un Grand Prix à la fédération australienne en 1989.

L'ingénieur et promoteur de course Bob Barnard et sa société Barfield ont choisi Phillip Island comme site. La piste a été raccourcie de 0,5 km pour atteindre 4,445 km et a été améliorée et modernisée pour un montant considérable de A$ 5 millions. C'est ainsi que Bob Barnard a remis l'installation en état pour le premier GP moto de 1989.

Ferguson : "Nous avons obtenu le contrat pour 1989, puis nous avons immédiatement commencé à rénover le circuit de Phillip Island. Mais le temps était si mauvais en juillet, août et septembre 1988 que nous avons dû arrêter les travaux, tout était boueux. Nous étions très inquiets de savoir si nous serions prêts pour le Grand Prix d'avril 1989, car nous n'avions que des ressources financières raisonnables. Mais nous avons pu tout terminer à temps".

Effectivement, la réouverture du circuit de Phillip Island a eu lieu à temps, le 4 décembre 1988.

L'épouse de Fergus Cameron, Chris, a été une personne importante responsable de l'administration et de la logistique pendant toutes les années du GP et un élément précieux du Grand Prix.

Lors du Grand Prix moto 2022, les Cameron sont arrivés dans le paddock le samedi en compagnie de Craig Hemsworth, le père des acteurs mondialement connus Liam et Chris Hemsworth, qui ont grandi à deux kilomètres du circuit. Cette fois-ci, Chris Hemsworth (qui était en couple avec Miley Cyrus) est lui aussi revenu en visite au Grand Prix.

Pour la première fois depuis 1989, Fergus et Chris Cameron ne se sont pas rendus sur le circuit dimanche 2022, ils ont regardé les courses à la télévision chez eux avec une certaine nostalgie.

Ils habitent à dix minutes du circuit, dans la même rue que Craig Hemsworth.

"Jusqu'à présent, pour tous les Grands Prix et les courses du championnat du monde de Superbike, nous avons toujours eu une soirée chez nous. Nous avons invité à dîner des amis directeurs d'équipe et le PDG de Dorna Carmelo Ezpeleta, le directeur de course Mike Webb, Franco Uncini et ainsi de suite", ont raconté Fergus et Chris Cameron. "La plupart du temps, il y avait ensuite un concours de chant entre Australiens, Espagnols et Italiens. C'était des soirées amusantes".