Phillip Island: una rovina trasformata in un gioiello

SPEEDWEEK.com ha analizzato come Fergus Cameron sia riuscito a rendere Phillip Island il luogo ideale per il GP d'Australia del 1989. Wayne Gardner e Mick Doohan hanno poi scatenato una vera e propria euforia da GP.

Il GP di Phillip Island ha visto una riunione con Fergus Cameron, che ha portato il GP di motociclismo nello stato di Victoria in Australia nel 1989. Il 72enne è stato amministratore delegato del circuito di Phillip Island fino al 2022 e ora è in pensione.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, l'australiano descrive come ha portato il circuito GP in questa remota parte del mondo e quali sforzi sono stati necessari per tenere il passo con le nuove sedi del GP, da Sepang a Doha/Qatar, in tutti questi anni, dove i soldi non erano un grosso problema. "È stato bello sentire alcuni piloti del GP sottolineare anche quest'anno che Phillip Island è il circuito più bello del mondo", ha commentato Cameron, il cui Gran Premio è stato vittima dell'epidemia di Corona per due anni.

Già il 31 marzo 1928 si disputarono le prime gare a Phillip Island su un percorso stradale non asfaltato, lungo 10,4 km. Nel 1935 fu esteso a 19,3 km. Dopo il 1941, però, il percorso fu chiuso a causa dell'intensa polvere.

Nel 1952, alcuni appassionati iniziarono a progettare il circuito permanente di Phillip Island, ma l'inaugurazione avvenne solo nel marzo 1956. Più tardi, nello stesso anno, si tenne la prima riunione del club motociclistico. Tuttavia, il circuito era utilizzato principalmente per le corse automobilistiche, la cui maggiore attrattiva era costituita da un evento per auto da turismo chiamato Armstrong 500.

Ma ogni Capodanno si svolgeva il GP del Victoria per moto; il futuro campione del mondo Tom Phillis vi vinse dodici gare dal 1959 al 1961 su Honda e Norton, venendo nominato "Re di Phillip Island".

Ricostruzione 1962

Nel 1962 ci fu un cambio di proprietà quando il circuito fu acquistato da Len Lukey, che avviò un programma di ricostruzione insieme alla PIARC. Nel 1967 le corse ripresero con nuove gare.

Si prospettava una nuova era d'oro, ma Lukey morì nel 1978 e il circuito cadde nuovamente in rovina, con solo sporadiche riunioni di gara.

Ancora oggi, la pittoresca curva "Lukey Heights" ricorda l'ex proprietario.

Il primo GP di Phillip Island del 1989 rimane indimenticabile, con un gruppo di cinque piloti con Gardner, Schwantz, Rainey, Magee e Christian Sarron e Co. in testa. Le strette strade di accesso portarono sull'isola 90.000 spettatori, tanto che il viaggio di ritorno a Melbourne durò fino alle 5 del mattino del lunedì invece delle solite due ore a causa dell'enorme ingorgo.

Il Gran Premio si tenne nuovamente nel 1990, sempre nelle classi 125, 250 e 500 cc. In seguito, la gara WRC si spostò a Eastern Creek, vicino a Sydney, perché all'epoca la pubblicità del tabacco era già vietata nello stato di Victoria, mentre nel Nuovo Galles del Sud era ancora consentito pubblicizzare le sigarette dei fumatori.

Questo era interessante perché all'epoca non c'era quasi nessuna squadra di punta che non avesse uno sponsor di sigarette: Marlboro, Rothmans, Barclay, Lucky Strike, HB, Parisienne, Chesterfield, West, Ducados, Fortuna, Cabin e Camel.

Eastern Creek ha poi ospitato il GP d'Australia per sei anni, dal 1991 al 1996.

Con il sostegno del governo vittoriano, il ritorno dell'evento GP è avvenuto nel 1997. Questo perché nel frattempo erano stati investiti dei soldi in una nuova struttura per i box e dal 1992 la Dorna, anziché la FIM, era responsabile dell'assegnazione dei diritti di ospitalità.

Il 30° anniversario del GP è stato celebrato nel 2019.

Nel 1990, il Campionato mondiale Superbike ha fatto la sua prima apparizione a Phillip Island, e da allora la SBK vi è apparsa ogni anno, ad eccezione del 1993 e del 2021.

Mentre all'inizio ampie parti del paddock non venivano asfaltate perché i proprietari della proprietà non volevano continuare a investire denaro fresco, la Dorna ha insistito per migliorare le infrastrutture del paddock. Le squadre non dovevano più essere alloggiate in tende. In quel periodo in Europa si stavano costruendo sempre più nuovi circuiti moderni, da Jerez a Catalunya a Brno, mentre altri venivano adattati come Misano e successivamente il Mugello o l'Österreichring.

"Di conseguenza, a Phillip Island furono necessari ingenti investimenti", ricorda Fergus Cameron. "Ma la maggior parte dei proprietari parziali aveva un'età tale da non voler investire denaro in una pista".

Nel 2004, l'autodromo è passato di proprietà a Lindsay Fox.

Così, nel 2004, il popolare miliardario ed ex calciatore Lindsay Fox è intervenuto come investitore con la sua società "Linfox Property Group Pty Ltd". Ha acquistato l'ippodromo per un prezzo di acquisto di 13 milioni di dollari australiani. Oggi è il figlio Andrew Fox a occuparsi del circuito.

Sotto il nuovo proprietario è stato immediatamente effettuato un "aggiornamento della sicurezza per 2 milioni di dollari australiani", il circuito è stato modernizzato ed è stata costruita una nuova struttura per i box.

L'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), che organizza anche il GP di Formula 1 a Melbourne, è da anni il promotore della MotoGP.

Negli ultimi anni si è discusso più volte su chi avrebbe pagato gli investimenti in pista, ad esempio la nuova superficie per il 2013.

Dopo tutto, gli australiani hanno ottenuto un contratto decennale fino al 2026 compreso.

All'inizio, i politici non volevano sapere molto del circuito di Phillip Island, i proprietari erano da soli. Si trattava di agricoltori della zona circostante che negli anni '80 avevano faticosamente raccolto i 700.000 dollari necessari. Fergus Cameron aveva allora solo 60 giorni per raccogliere il prezzo di acquisto con questo consorzio.

"L'ippodromo era un rudere. Gli edifici erano fatiscenti, le finestre rotte, le pecore pascolavano ovunque", ricorda.

L'area dell'ippodromo si estendeva per ben 121.000 ettari. All'epoca la maggior parte era terreno agricolo e l'ippodromo era completamente in rovina.

Fergus Cameron, che a sua volta proveniva da un ambiente agricolo, raccolse abbastanza denaro entro i 60 giorni richiesti e rilevò il circuito del GP di Phillip Island nel 1985 con il consorzio di nuova costituzione chiamato Placetac Pty Ltd.

Quando Wayne Gardner divenne il primo australiano a vincere il "Campionato del Mondo 500 cc" nel 1987, in Australia si scatenò una grande euforia motociclistica. L'apice fu raggiunto quando Mick Doohan vinse cinque titoli mondiali di 500 cc di fila. "Quick Mick" è anche l'unico pilota di GP ad aver vinto a Eastern Creek (1992, 1995) e a Phillip Island (1998). Casey Stoner ha poi trionfato per sei volte di fila a Phillip Island dal 2007 al 2012.

L'astuto uomo d'affari Fergus Cameron aveva saputo per tempo che la FIM, l'organo di governo mondiale delle moto, avrebbe concesso alla federazione australiana un Gran Premio nel 1989.

L'ingegnere e promotore di gare Bob Barnard e la sua Barfield Company scelsero Phillip Island come sede. Il tracciato fu accorciato di 0,5 km, passando a 4,445 km, e fu aggiornato e migliorato per la bella somma di 5 milioni di dollari australiani. Bob Barnard ha quindi allestito l'impianto per il primo GP di motociclismo del 1989.

Ferguson: "Abbiamo ottenuto il via libera per il 1989 e abbiamo iniziato subito a rinnovare il circuito di Phillip Island. Ma il tempo è stato così brutto in luglio, agosto e settembre 1988 che abbiamo dovuto interrompere i lavori, tutto era fangoso. Eravamo molto preoccupati di essere pronti per il Gran Premio dell'aprile 1989, perché avevamo solo risorse finanziarie gestibili. Ma siamo riusciti a finire tutto in tempo".

Infatti, la riapertura del circuito di Phillip Island avvenne puntualmente il 4 dicembre 1988.

La moglie di Fergus Cameron, Chris, è stata una persona chiave incaricata dell'amministrazione e della logistica durante gli anni del GP e una parte preziosa del Gran Premio.

In occasione del Gran Premio motociclistico del 2022, i Cameron sono arrivati nel paddock il sabato accompagnati da Craig Hemsworth, padre degli attori di fama mondiale Liam e Chris Hemsworth, cresciuto a due chilometri dal circuito. Anche Chris Hemsworth (che ha avuto una relazione con Miley Cyrus) è tornato a visitare il Gran Premio questa volta.

Per la prima volta dal 1989, Fergus e Chris Cameron 2022 non si sono recati al circuito domenica e hanno guardato le gare a casa in TV con una certa malinconia.

Vivono a soli dieci minuti dal circuito, nella stessa strada di Craig Hemsworth.

"Finora abbiamo sempre avuto una serata a casa nostra per tutti i Gran Premi e le gare del Mondiale Superbike. Abbiamo invitato a cena i team manager e il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, il direttore di gara Mike Webb, Franco Uncini e così via", ci hanno raccontato Fergus e Chris Cameron. "Di solito c'era una gara di canto tra australiani, spagnoli e italiani. Erano serate divertenti".