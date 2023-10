Phillip Island: uma ruína transformada numa joia

O GP de Phillip Island assistiu a um reencontro com Fergus Cameron, que trouxe o GP de motociclismo para o estado de Victoria, na Austrália, em 1989. O homem de 72 anos foi Diretor-Geral do Circuito de Phillip Island até 2022 e agora reformou-se.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o australiano descreve como trouxe o circuito de GP para esta parte remota do mundo e que esforços foram necessários para acompanhar os novos locais de GP, de Sepang a Doha/Qatar, durante todos estes anos, onde o dinheiro não era um grande problema. "Foi ótimo ouvir alguns pilotos de GP voltarem este ano a sublinhar que Phillip Island era o circuito mais bonito do mundo", congratulou-se Cameron, cujo Grande Prémio foi vítima da epidemia de Corona durante dois anos.

Já em 31 de março de 1928, realizaram-se as primeiras corridas em Phillip Island numa pista de estrada não pavimentada, com 10,4 km de comprimento. Em 1935, foi alargada para 19,3 km. Mas depois de 1941, a pista foi encerrada devido ao pó intenso.

Em 1952, alguns entusiastas começaram a projetar o circuito permanente de Phillip Island, mas só em março de 1956 é que foi inaugurado. Mais tarde, nesse ano, realizou-se a primeira reunião de um clube de motociclismo. No entanto, o circuito era utilizado principalmente para corridas de automóveis, sendo a maior atração um evento de carros de turismo chamado Armstrong 500.

No entanto, todos os dias de Ano Novo realizava-se o Victoria GP para motos. O mais tarde campeão do mundo Tom Phillis venceu doze corridas entre 1959 e 1961 com Honda e Norton, tendo sido apelidado de "Rei de Phillip Island".

Reconstrução em 1962

Em 1962 houve uma mudança de proprietário quando a pista foi comprada por Len Lukey, que iniciou um programa de reconstrução em conjunto com a PIARC. Em 1967, as corridas foram retomadas com novas provas.

Uma nova era de ouro estava à porta, mas Lukey morreu em 1978 e o circuito voltou a cair em desuso, com apenas algumas corridas esporádicas.

Até hoje, a pitoresca curva "Lukey Heights" é uma recordação do antigo proprietário.

O primeiro GP de Phillip Island, em 1989, continua a ser inesquecível, com um grupo de cinco com Gardner, Schwantz, Rainey, Magee e Christian Sarron e companhia na frente. As estreitas estradas de acesso trouxeram 90.000 espectadores à ilha, pelo que a viagem de regresso a Melbourne demorou até às 5 da manhã de segunda-feira, em vez das habituais duas horas, devido ao enorme engarrafamento.

O Grande Prémio voltou a realizar-se em 1990, novamente nas classes de 125, 250 e 500 cc. Depois disso, a corrida do WRC foi transferida para Eastern Creek, perto de Sydney, porque a publicidade ao tabaco já tinha sido proibida no estado de Victoria nessa altura e em New South Wales ainda era permitido fazer publicidade aos cigarros para fumadores.

Isto foi interessante porque, nessa altura, não havia praticamente nenhuma equipa de topo sem um patrocinador de cigarros - desde Marlboro, Rothmans, Barclay, Lucky Strike, HB, Parisienne, Chesterfield, West, Ducados, Fortuna e Cabin até Camel.

Eastern Creek continuou a acolher o GP da Austrália durante seis anos, de 1991 a 1996.

Com o apoio do Governo de Victoria, o regresso do GP foi conseguido em 1997. Isto deveu-se ao facto de, entretanto, ter sido investido dinheiro numa nova instalação para as boxes e, a partir de 1992, a Dorna, em vez da FIM, foi responsável pela atribuição dos direitos de acolhimento.

O 30º aniversário do GP foi celebrado em 2019.

Em 1990, o Campeonato do Mundo de Superbike fez a sua primeira aparição em Phillip Island e, desde então, o SBK tem aparecido todos os anos, com exceção de 1993 e 2021.

Embora, no início, grande parte do paddock não tenha sido asfaltada porque os proprietários da propriedade não queriam continuar a investir dinheiro fresco, a Dorna insistiu na melhoria das infra-estruturas do paddock. As equipas deixaram de estar alojadas em tendas. Porque na Europa, nessa altura, estavam a ser construídas cada vez mais pistas novas e modernas, de Jerez à Catalunha e a Brno, e outras estavam a ser adaptadas, como Misano e, mais tarde, Mugello ou Österreichring.

"Como resultado, foi necessário um investimento significativo em Phillip Island", recorda Fergus Cameron. "Mas a maioria dos proprietários estava numa idade em que não queria investir dinheiro numa pista de corridas."

Em 2004, a pista passou para a posse de Lindsay Fox

Assim, em 2004, o popular bilionário e ex-futebolista Lindsay Fox entrou como investidor com a sua empresa "Linfox Property Group Pty Ltd". Adquiriu a pista de corridas por um preço de compra de 13 milhões de dólares australianos. Atualmente, é o seu filho Andrew Fox que toma conta do circuito.

Sob a alçada do novo proprietário, foi imediatamente efectuada uma "atualização da segurança no valor de 2 milhões de dólares australianos", o circuito foi modernizado e foi construída uma nova área de boxes.

A Australian Grand Prix Corporation (AGPC), que também organiza o GP de Fórmula 1 em Melbourne, é o promotor do MotoGP há vários anos.

Nos últimos anos, tem havido repetidas discussões sobre quem pagaria os investimentos no autódromo, por exemplo, a nova superfície para 2013.

Afinal de contas, os australianos conseguiram um contrato de 10 anos até 2026, inclusive.

No início, os políticos não queriam saber muito sobre o Circuito de Phillip Island, os proprietários estavam por sua conta. Eram agricultores da zona circundante que tinham angariado meticulosamente os 700.000 dólares necessários na década de 1980. Na altura, Fergus Cameron tinha apenas 60 dias para aumentar o preço de compra com este sindicato.

"O hipódromo estava em ruínas. Os edifícios estavam degradados, as janelas partidas, ovelhas a pastar por todo o lado", recorda.

A área do hipódromo estendia-se por uns incríveis 121.000 hectares. Na altura, a maior parte era terra de cultivo e o hipódromo estava completamente degradado.

Fergus Cameron, ele próprio oriundo de um meio agrícola, angariou dinheiro suficiente nos 60 dias necessários e assumiu o controlo do Circuito de Phillip Island GP em 1985 com o recém-formado consórcio chamado Placetac Pty Ltd.

Quando Wayne Gardner se tornou o primeiro australiano a vencer o "Campeonato do Mundo de 500 cc" em 1987, surgiu uma enorme euforia motociclista na Austrália. Esta atingiu o seu auge quando Mick Doohan ganhou cinco títulos consecutivos do Campeonato do Mundo de 500 cc. "Quick Mick" é também o único piloto de GP a vencer em Eastern Creek (1992, 1995) e Phillip Island (1998). Casey Stoner triunfou seis vezes seguidas em Phillip Island, de 2007 a 2012.

O inteligente empresário Fergus Cameron soube atempadamente que a FIM, o organismo que rege o motociclismo mundial, iria conceder à federação australiana um Grande Prémio em 1989.

O engenheiro e promotor de corridas Bob Barnard e a sua Barfield Company escolheram Phillip Island como local. A pista foi encurtada em 0,5 km, passando a ter 4,445 km, e foi actualizada e melhorada com a bela soma de 5 milhões de dólares australianos. Assim, Bob Barnard melhorou as instalações para o primeiro GP de motociclismo em 1989.

Ferguson: "Conseguimos a luz verde para 1989 e começámos imediatamente a renovar o circuito de Phillip Island. Mas o tempo esteve tão mau em julho, agosto e setembro de 1988 que tivemos de parar os trabalhos, estava tudo enlameado. Estávamos muito preocupados se estaríamos prontos para o Grande Prémio em abril de 1989, porque os nossos recursos financeiros eram limitados. Mas conseguimos terminar tudo a tempo".

De facto: a reabertura do Circuito de Phillip Island teve lugar a tempo e horas, a 4 de dezembro de 1988.

A esposa de Fergus Cameron, Chris, foi uma pessoa-chave responsável pela administração e logística ao longo dos anos do GP e uma parte valiosa do Grande Prémio.

No Grande Prémio de Motociclismo de 2022, os Cameron chegaram ao paddock no sábado acompanhados por Craig Hemsworth, pai dos mundialmente famosos actores Liam e Chris Hemsworth, que cresceram a dois quilómetros do circuito. Chris Hemsworth (que esteve envolvido com Miley Cyrus) também voltou para visitar o Grande Prémio desta vez.

Pela primeira vez desde 1989, Fergus e Chris Cameron 2022 não foram ao circuito no domingo, assistindo às corridas em casa pela televisão com alguma melancolia.

Vivem a apenas dez minutos do circuito, na mesma rua que Craig Hemsworth.

"Até agora, tivemos sempre uma noite em nossa casa para assistir a todas as corridas do Grande Prémio e do World Superbike. Tivemos gestores de equipa amigáveis e o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, o Diretor de Corrida, Mike Webb, Franco Uncini, etc. para jantar", disseram-nos Fergus e Chris Cameron. "Normalmente, havia um concurso de canto entre australianos, espanhóis e italianos. Eram noites divertidas".