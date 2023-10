Ducati: già 12 vittorie in questa stagione - record di vittorie in vista

Lo scorso inverno, il Direttore Generale Ducati Corps Gigi Dall'Igna aveva dichiarato di voler superare i successi del 2022, ovvero vincere quest'anno il Campionato del Mondo Supersport oltre ai Campionati del Mondo MotoGP e Superbike. Questo obiettivo è già stato raggiunto, dato che l'italiano Nicolò Bulega ha un vantaggio inattaccabile di 85 punti sull'inseguitore Stefano Manzi dopo 22 delle 24 gare del Campionato del Mondo SSP - ed è Campione del Mondo da dieci giorni! Inoltre, Ducati ha fornito anche moto unitarie per il nuovo Campionato del Mondo MotoE per la prima volta nel 2023 - qui Nicola Casadei ha conquistato il titolo mondiale a Misano.

Con cinque Gran Premi e sei gare sprint ancora da disputare prima della finale del Campionato del Mondo a Valencia il 26 novembre 2023, Ducati può chiaramente superare i successi del 2022.

Nel GP d'Indonesia, Ducati ha allungato una striscia straordinaria con il trionfo di Francesco "Pecco" Bagnaia. Per 41 GP di fila, almeno un pilota della Desmosedici è sempre salito sul podio.

L'asso della Pramac-Ducati Martin è caduto a Mandalika e ha dovuto cedere la leadership del campionato mondiale a Bagnaia dopo le 24 ore di domenica. Sull'isola di Lombok, il Campione del Mondo ha ottenuto la dodicesima vittoria stagionale per la Ducati alla quindicesima gara! Il precedente record di dodici vittorie stagionali della stagione 2022 della Triple Crown è quindi già stato raggiunto. Martin e Bagnaia hanno anche realizzato l'ottava doppietta della MotoGP per il costruttore di Borgo Panigale in Giappone in questa stagione.

Il record Ducati dello scorso anno era già impressionante: i quattro team e gli otto piloti hanno ottenuto dodici vittorie nei GP, 16 pole position e 32 podi. Nel Campionato del Mondo Piloti 2022, quattro piloti sono stati promossi nella top-8.

I risultati della stagione in corso superano ancora una volta tutte le aspettative: Le quattro squadre e gli otto piloti hanno conquistato 12 vittorie in MotoGP nei primi 15 Gran Premi, oltre a 12 vittorie nelle gare sprint (Martin 6 volte, Bagnaia 4 volte, Bezzecchi 1 volta, Alex Márquez 1 volta), 13 pole position e 29 podi su 45 GP possibili. Nel campionato piloti, cinque piloti sono stati promossi nella top-8 del GP d'Indonesia. Il Campionato del Mondo Costruttori è stato conquistato dalla Ducati per la quarta volta consecutiva nel 2023.

Classifica del Campionato del Mondo Piloti (dopo 15 gare su 20): 1° Bagnaia 346 punti. 2° Martin 328. 3° Bezzecchi 283.

Il bilancio Ducati dopo il GP d'Indonesia 2023:

Pecco Bagnaia: 6 vittorie di GP, 4 vittorie in volata, 11 podi totali di GP, 6 pole position.

Marco Bezzecchi: 3 vittorie GP, 1 vittoria in volata, totale 5 podi GP, 3 pole position.

Jorge Martin: 3 vittorie in GP, 6 vittorie in volata, totale 9 podi in GP, 2 pole position.

Johann Zarco: 3 podi.

Alex Márquez: 1 vittoria in volata, 1 podio in un GP, 1 pole position.

Luca Marini: 1 podio in un GP, 1 pole position.