Por qué "Bez" espera sufrir menos en Australia

Apenas una semana después de romperse la clavícula, Marco Bezzecchi sorprendió a todos en Mandalika con un tercer y un quinto puesto en el sprint y en la distancia completa. No fue hasta el miércoles, tres días después de la operación, cuando decidió hacer el viaje a Lombok e intentar un regreso relámpago.

A la vista de esta historia, el italiano de 24 años sabe: "Sólo puedo estar satisfecho del fin de semana pasado. A pesar de la lesión, conseguimos dos resultados excelentes", subraya el tercer clasificado del Campeonato del Mundo, que se encuentra ahora a 63 puntos de Pecco Bagnaia y a 45 de Jorge Martín.

Los dos máximos favoritos al título mundial fallaron al menos una vez en Indonesia: el defensor del título con una salida en la Q1 y un exiguo octavo puesto en el sprint, pero Pecco siguió con su sexta victoria de la temporada el domingo. Con ello, el piloto oficial de Ducati también recuperó el liderato del Campeonato del Mundo después de sólo 24 horas, ya que Martín, el as del Pramac, se había mostrado exultante por la victoria al sprint del sábado, pero luego se cayó cuando lideraba la carrera de GP.

"Pecco y Jorge están muy fuertes. Pecco ya es campeón del mundo, pero Jorge está en una forma fantástica. Es normal cometer errores a veces: le pasó a Pecco hace unas carreras, a Jorge ahora el domingo", comentó Bezzecchi. "Jorge seguro que volverá a luchar y espero estar ahí también en Phillip Island".

"Sobre el papel las cosas deberían ir mejor aquí en Phillip Island. La pista es rápida, pero no hay maniobras de frenada especialmente duras, y ahí es cuando más sufro desde el punto de vista físico", la mirada del piloto del VR46 Ducati se dirige hacia la próxima cita del GP de Australia. "La pista es una de mis favoritas y el año pasado ya fui muy rápido, con una carrera sólida. Estamos apretando los dientes y haciendo el máximo para asegurarnos de que estoy recuperado y descansado de cara a la carrera."

El año pasado "Bez" fue cuarto en Phillip Island como debutante en MotoGP. ¿Tiene confianza para atacar de nuevo este fin de semana, dos semanas después de romperse la clavícula? "No lo sé. Intentaré ponerme en forma físicamente. Seguro que no estaré al 100%. No es posible con sólo cuatro días de descanso. Pero Phillip Island es un poco menos exigente físicamente, con puntos de frenada menos duros. Por eso creo que puedo ser rápido".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.