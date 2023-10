Pourquoi "Bez" espère moins souffrir en Australie

Une semaine seulement après sa fracture de la clavicule, Marco Bezzecchi a créé la surprise à Mandalika en se classant 3e et 5e au sprint et sur la distance complète. Ce n'est que mercredi, soit trois jours après l'opération, qu'il a pris la décision de faire le voyage à Lombok et de tenter un retour éclair.

Au vu de ces antécédents, l'Italien de 24 ans sait : "Je ne peux qu'être satisfait du week-end dernier. Malgré la blessure, nous avons obtenu deux excellents résultats", a souligné le troisième du championnat du monde, qui compte désormais 63 points de retard sur Pecco Bagnaia et 45 sur Jorge Martin.

Les deux principaux favoris pour le titre mondial ont échoué au moins une fois en Indonésie : le champion en titre a été éliminé en Q1 et a terminé à une maigre huitième place au sprint, mais Pecco a ensuite remporté sa sixième victoire de la saison le dimanche. Le pilote officiel Ducati a ainsi repris la tête du championnat du monde après seulement 24 heures, car l'as Pramac Martin avait certes jubilé samedi en remportant le sprint, mais il a ensuite chuté en tête de la course du GP.

"Pecco et Jorge sont tous deux très forts. Pecco est déjà un champion du monde, mais Jorge est dans une forme fantastique. Il est normal de faire des erreurs parfois : cela est arrivé à Pecco il y a quelques courses, à Jorge maintenant dimanche", a déclaré Bezzecchi à ce sujet. "Jorge va certainement riposter et j'espère que je serai là aussi à Phillip Island".

"Sur le papier, les choses devraient aller mieux ici à Phillip Island. La piste est rapide, mais il n'y a pas de freinages particulièrement violents - et c'est le moment où je souffre le plus physiquement", le regard du pilote VR46-Ducati se tourne vers la prochaine épreuve du GP d'Australie. "Cette piste est l'une de mes préférées absolues et l'an dernier, j'étais vraiment déjà très rapide, avec une course solide. Nous allons serrer les dents et faire le maximum pour que je puisse récupérer et me reposer en vue de la course".

L'année dernière, "Bez" avait terminé quatrième à Phillip Island en tant que débutant en MotoGP. Se croit-il capable de revenir à l'attaque ce week-end, deux semaines après sa fracture de la clavicule ? "Je ne sais pas. Je vais essayer de me mettre en bonne forme physiquement. Il est certain que je ne serai pas à 100 %. Ce n'est pas possible avec seulement quatre jours de repos. Mais Phillip Island est un peu moins exigeante physiquement, avec des points de freinage moins durs. Je pense donc que je peux être rapide".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.