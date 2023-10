Perché "Bez" spera di soffrire meno in Australia

Solo una settimana dopo essersi rotto la clavicola, Marco Bezzecchi ha sorpreso tutti a Mandalika con un terzo e un quinto posto in volata e sulla distanza completa. Solo mercoledì, tre giorni dopo l'operazione, ha deciso di recarsi a Lombok per tentare un ritorno lampo.

Alla luce di questa storia, il 24enne italiano sa: "Non posso che essere soddisfatto del fine settimana appena trascorso. Nonostante l'infortunio, abbiamo ottenuto due ottimi risultati", ha sottolineato il terzo classificato del Mondiale, che ora si trova a 63 punti da Pecco Bagnaia e a 45 da Jorge Martin.

Entrambi i principali favoriti per il titolo mondiale hanno fallito almeno una volta in Indonesia: il campione in carica con un'uscita in Q1 e un misero ottavo posto in volata, ma Pecco ha fatto seguito con la sua sesta vittoria stagionale domenica. Con questa vittoria, il pilota della Ducati ha anche riconquistato la leadership del campionato mondiale dopo sole 24 ore, perché l'asso della Pramac Martin aveva esultato per la vittoria in volata di sabato, ma poi era caduto mentre era in testa alla gara del GP.

"Pecco e Jorge sono entrambi molto forti. Pecco è già un campione del mondo, ma Jorge è in una forma fantastica. È normale commettere degli errori a volte: è successo a Pecco qualche gara fa, a Jorge ora domenica", ha commentato Bezzecchi. "Jorge saprà sicuramente reagire e spero di esserci anche a Phillip Island".

"Sulla carta le cose dovrebbero andare meglio qui a Phillip Island. La pista è veloce, ma non ci sono manovre di frenata particolarmente dure - ed è quello il momento in cui soffro di più dal punto di vista fisico", lo sguardo del pilota VR46 Ducati va al prossimo impegno del GP d'Australia. "La pista è una delle mie preferite in assoluto e già l'anno scorso ero molto veloce, con una gara solida. Stiamo stringendo i denti e facendo il massimo per assicurarci di essere recuperati e riposati in vista della gara".

L'anno scorso "Bez" ha ottenuto il quarto posto a Phillip Island come debuttante in MotoGP. Ha la fiducia necessaria per attaccare di nuovo questo fine settimana, due settimane dopo la rottura della clavicola? "Non lo so. Cercherò di rimettermi in forma fisicamente. Sicuramente non sarò al 100%. Non è possibile con soli quattro giorni di riposo. Ma Phillip Island è un po' meno impegnativa dal punto di vista fisico, con meno punti di frenata. Per questo penso di poter essere veloce".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.