Porque é que "Bez" espera sofrer menos na Austrália

Com o seu regresso relâmpago no GP da Indonésia, Marco Bezzecchi escreveu uma pequena história de herói. No próximo fim de semana, em Phillip Island, a estrela da VR46 Ducati esperava estar ainda mais à frente.

Apenas uma semana depois de ter partido a clavícula, Marco Bezzecchi surpreendeu toda a gente em Mandalika com um terceiro e um quinto lugares no sprint e na distância completa. Foi apenas na quarta-feira, três dias após a operação, que decidiu viajar para Lombok e tentar um regresso relâmpago.

Perante esta história, o italiano de 24 anos sabe: "Só posso estar satisfeito com o fim de semana passado. Apesar da lesão, conseguimos dois excelentes resultados", sublinhou o terceiro classificado do Campeonato do Mundo, que está agora a 63 pontos de Pecco Bagnaia e a 45 pontos de Jorge Martin.

Ambos os principais favoritos ao título do Campeonato do Mundo falharam pelo menos uma vez na Indonésia: o atual campeão com um abandono na Q1 e um magro oitavo lugar no sprint, mas Pecco seguiu com a sua sexta vitória da época no domingo. Com isso, o piloto da fábrica da Ducati também recuperou a liderança do campeonato mundial depois de apenas 24 horas, porque o craque da Pramac, Martin, estava feliz com a vitória no sprint no sábado, mas depois caiu quando liderava a corrida de GP.

"Pecco e Jorge são ambos muito fortes. O Pecco já é campeão do mundo, mas o Jorge está numa forma fantástica. É normal cometer erros por vezes: aconteceu ao Pecco há algumas corridas atrás, ao Jorge agora no domingo," comentou Bezzecchi. "O Jorge vai certamente lutar e espero estar lá em Phillip Island também."

"No papel, as coisas deveriam ser melhores aqui em Phillip Island. A pista é rápida, mas não há manobras de travagem particularmente duras - e é aí que eu sofro mais do ponto de vista físico", o olhar do piloto da VR46 Ducati está voltado para a próxima tarefa no GP da Austrália. "A pista é uma das minhas favoritas e no ano passado já fui muito rápido, com uma corrida sólida. Estamos a cerrar os dentes e a fazer o máximo para garantir que estou recuperado e descansado antes da corrida."

No ano passado, "Bez" foi quarto em Phillip Island como estreante no MotoGP. Será que ele tem confiança para voltar a atacar este fim de semana, duas semanas depois de ter partido a clavícula? "Não sei. Vou tentar pôr-me em boa forma física. De certeza que não vou estar a 100 por cento. Isso não é possível com apenas quatro dias de férias. Mas Phillip Island é um pouco menos exigente fisicamente, com menos pontos de travagem difíceis. É por isso que acho que posso ser rápido."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.