Mettre le réveil : Calendrier du GP d'Australie 2023

Le MotoGP est arrivé à Phillip Island. Pour les fans d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, cela signifie ce week-end de course : Attention, neuf heures de décalage horaire !

A l'exception de 2020 et 2021 (annulation en raison de la pandémie de Corona), le circuit de Phillip Island accueille depuis 1997 la seule course du championnat du monde de moto sur le continent australien. La piste ne séduit pas seulement par son paysage impressionnant en bord de mer, mais offre également aux spectateurs des courses passionnantes chaque année, étant l'un des circuits les plus rapides du calendrier.

Avec ses cinq virages à droite et ses sept virages à gauche, le circuit mesure 4,45 km et possède une ligne droite de départ et d'arrivée de 900 m de long. Cette année, le "MotoGP Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix" se déroulera sur 27 tours et l'accent sera mis sur le duel du championnat du monde entre le leader Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) et Jorge Martin (Prima Pramac Ducati). En effet, à cinq week-ends de la fin de la saison, seuls 18 points séparent les deux collègues de marque.

L'année dernière, Alex Rins s'était imposé de manière sensationnelle, offrant ainsi à Suzuki l'une de ses deux dernières victoires en MotoGP. Le pilote le plus performant de la catégorie reine en Australie est toujours Casey Stoner, la légende du MotoGP ayant remporté six victoires au total sur son sol. Il est suivi par Valentino Rossi (5) et Marc Márquez (3).

Ceux qui souhaitent suivre le GP d'Australie en direct doivent se mettre au réveil, car il faut tenir compte d'un décalage horaire de neuf heures. Ainsi, le sprint MotoGP du samedi débutera à 6 heures CEST, tandis que les lumières s'éteindront à 5 heures CEST pour le Grand Prix du dimanche.

Horaire du GP d'Australie 2023 (CEST)

Vendredi 20 octobre :

00h00 - 00h35 (35 min) : Moto3, Practice 1

00h50 - 01h30 (40 min) : Moto2, Practice 1

01h45 - 02h30 (45 min) : MotoGP, FP1



04h15 - 04h50 (35 min) : Moto3, Practice 2

05.05 - 05.45 (40 min) : Moto2, Practice 2

06.00 - 07.20 (80 min) : MotoGP, Practice

Samedi 21 octobre :

23h40 - 00h10 (30 min) : Moto3, Practice 3

00h25 - 00h55 (30 min) : Moto2, Practice 3

01h10 - 01h40 (30 min) : MotoGP, FP2

01h50 - 02h05 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

02h15 - 02h30 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



03.50 - 04.05 (15 min) : Moto3, qualification 1

04.15 - 04.30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

04.45 - 05.00 heures (15 min) : Moto2, Qualifying 1

05.10 - 05.25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

06h00 : MotoGP Sprint (13 tours)

Dimanche 22 octobre :

00h40 - 00h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Heures de départ

02h00 : Course Moto3 (23 tours)

03h15 : Course Moto2 (25 tours)

05h00 : Course MotoGP (27 tours)