Puntate la sveglia: Il programma del GP d'Australia 2023

La squadra della MotoGP è arrivata a Phillip Island. Per i fan di Germania, Austria e Svizzera, ciò significa questo weekend di gara: Attenzione, nove ore di fuso orario!

Ad eccezione del 2020 e del 2021 (cancellazione a causa della pandemia di Corona), dal 1997 il "Phillip Island Circuit" ospita l'unica gara del Motomondiale nel continente australiano. Il circuito non solo colpisce per il suo impressionante paesaggio in riva al mare, ma, essendo una delle piste più veloci del calendario, regala ogni anno agli spettatori gare entusiasmanti.

Il circuito misura 4,45 km con cinque curve a destra e sette a sinistra e un rettilineo di partenza e arrivo lungo 900 metri. Il "MotoGP Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix" di quest'anno si svolgerà su 27 giri e sarà incentrato sul duello per il campionato mondiale tra il leader Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) e Jorge Martin (Prima Pramac Ducati). A cinque weekend dalla fine della stagione, i due piloti sono separati da soli 18 punti.

L'anno scorso, Alex Rins vinse clamorosamente, regalando alla Suzuki una delle ultime due vittorie in MotoGP. Il pilota di maggior successo nella classe regina in Australia è ancora Casey Stoner, la leggenda della MotoGP che ha vinto un totale di sei volte sul suolo di casa. Lo seguono Valentino Rossi (5) e Marc Márquez (3).

Chi vuole seguire il GP d'Australia in diretta deve mettere la sveglia, perché bisogna tenere conto di un fuso orario di nove ore. Ad esempio, la volata della MotoGP di sabato inizia alle 6 del mattino CEST, mentre le luci del Gran Premio di domenica si spengono alle 5 del mattino CEST.

Programma del GP d'Australia 2023 (CEST).

Venerdì 20 ottobre:

00.00 - 00.35 (35 minuti): Moto3, prove 1

00.50 - 01.30 (40 minuti): Moto2, prove 1

01.45 - 02.30 (45 min): MotoGP, FP1



04.15 - 04.50 (35 min): Moto3, prove 2

05.05 - 05.45 (40 min): Moto2, prove 2

06.00 - 07.20 (80 min): MotoGP, prove libere

Sabato 21 ottobre:

23.40 - 00.10 (30 minuti): Moto3, prove 3

00.25 - 00.55 (30 min): Moto2, prove 3

01.10 - 01.40 (30 min): MotoGP, FP2

01.50 - 02.05 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

02.15 - 02.30 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



03.50 - 04.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

04.15 - 04.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

04.45 - 05.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

05.10 - 05.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

06.00: MotoGP Sprint (13 giri)

Domenica 22 ottobre:

00.40 - 00.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orario di partenza

02.00: Gara Moto3 (23 giri)

03.15: Gara Moto2 (25 giri)

05.00: Gara della MotoGP (27 giri)