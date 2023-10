Phillip Island : Marc Márquez (Honda) mène la parade

Avant que ne débute la véritable "track action" vendredi, Marc Márquez, Pedro Acosta, Joel Kelso et Wayne Gardner ont déjà parcouru le circuit du Grand Prix de Phillip Island à un rythme plus tranquille mercredi.

En guise d'avant-goût du prochain GP d'Australie, Marc Márquez, le pilote australien de Moto3 Joel Kelso (CFMOTO PrüstelGP) et la légende du MotoGP Wayne Gardner (champion du monde de 500 cm3 en 1987) ont mené mercredi un cortège de motos composé d'environ 400 fans qui se sont rendus de San Remo au circuit du GP sur Phillip Island. Là, le leader du championnat du monde Moto2 Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a également rejoint le groupe de motards pour un tour. Travis Auld, CEO de l'Australian Grand Prix Corporation, était également de la partie.

"C'était super-beau", s'est enthousiasmé Marc Márquez. "Le temps est magnifique et c'était incroyable de voir toutes ces motos derrière nous et de faire un tour de piste à vitesse réduite avec les fans. C'est important parce que nous faisons beaucoup de courses en Europe et que l'Australie peut paraître lointaine, mais nous avons passé une heure agréable avec tous les fans de moto ici".

Marc Márquez s'est déjà imposé à trois reprises sur Phillip Island. L'année dernière, l'octuple champion du monde n'avait dû s'incliner que devant Alex Rins (à l'époque sur Suzuki) après un GP d'Australie époustouflant, mais il avait fêté son 100e podium GP au total en terminant deuxième.

Après avoir fait ses adieux à Honda et un week-end décevant en Indonésie (avec des chutes lors du sprint et de la course principale), l'Espagnol de 30 ans ne se montre que prudemment optimiste : "Nous avons connu un week-end plus difficile à Mandalika, où je n'ai pas pu bien gérer la situation, surtout le dimanche. Mais nous avons appris de cela et nous allons essayer de retrouver la confiance. J'aime ce circuit, mais nous devons rester calmes".