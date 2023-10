Phillip Island: Marc Márquez (Honda) in testa alla parata

Prima che la vera azione in pista inizi venerdì, Marc Márquez, Pedro Acosta, Joel Kelso e Wayne Gardner hanno percorso il circuito del Gran Premio di Phillip Island a un ritmo più tranquillo mercoledì.

Come anticipazione del prossimo GP d'Australia, Marc Márquez ha guidato una parata di moto con il pilota australiano della Moto3 Joel Kelso (CFMOTO PrüstelGP) e la leggenda della MotoGP Wayne Gardner (Campione del Mondo 500cc 1987) mercoledì, con circa 400 fan che si sono diretti da Sanremo al circuito del GP a Phillip Island. Lì, anche il leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) si è unito al gruppo di motociclisti per un giro. Anche Travis Auld, CEO dell'Australian Grand Prix Corporation, si è unito al gruppo.

"È stato bellissimo", ha commentato Marc Márquez. "Il tempo è fantastico ed è stato incredibile vedere tutte le moto dietro di noi e fare un giro lento della pista con i fan. È importante perché corriamo molto in Europa e l'Australia può sembrare lontana, ma abbiamo trascorso una bella ora con tutti i fan delle moto qui".

A Phillip Island, Marc Márquez ha già vinto tre volte. L'anno scorso, l'otto volte campione del mondo ha dovuto cedere solo ad Alex Rins (allora su Suzuki) dopo un GP australiano straordinario, ma con il secondo posto ha festeggiato il suo 100° podio in un GP.

Dopo l'addio alla Honda e un weekend deludente in Indonesia (con cadute in volata e nella gara principale), il 30enne spagnolo è solo cautamente ottimista: "Abbiamo avuto un weekend difficile a Mandalika, dove non sono riuscito a gestire bene la situazione, soprattutto la domenica. Ma abbiamo imparato da questo e cercheremo di recuperare la fiducia. La pista mi piace, ma dobbiamo mantenere la calma".