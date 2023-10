Phillip Island: Marc Márquez (Honda) lidera a parada

Antes do início da verdadeira ação em pista na sexta-feira, Marc Márquez, Pedro Acosta, Joel Kelso e Wayne Gardner deram uma volta ao circuito do Grande Prémio de Phillip Island a um ritmo mais calmo na quarta-feira.

Como prenúncio do próximo GP da Austrália, Marc Márquez liderou um desfile de motos com o piloto australiano de Moto3 Joel Kelso (CFMOTO PrüstelGP) e a lenda do MotoGP Wayne Gardner (Campeão do Mundo de 500cc de 1987) na quarta-feira, com cerca de 400 fãs a deslocarem-se de San Remo para o circuito de Phillip Island. Ali, o líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), também se juntou ao grupo de motociclistas para uma volta. Travis Auld, CEO da Australian Grand Prix Corporation, também se juntou ao grupo.

"Foi muito bonito," disse Marc Márquez entusiasmado. "O tempo está ótimo e foi incrível ver todas as motos atrás de nós e dar uma volta lenta à pista com os fãs. É importante porque corremos muito na Europa e a Austrália pode parecer muito longe, mas passámos uma hora agradável com todos os fãs de motos aqui."

Em Phillip Island, Marc Márquez já saiu vitorioso três vezes. No ano passado, o oito vezes Campeão do Mundo apenas teve de ceder a Alex Rins (na altura na Suzuki) após um fantástico GP da Austrália, mas com o segundo lugar celebrou o seu 100º pódio em GP.

Depois de selar a sua despedida da Honda e de um fim de semana dececionante na Indonésia (com quedas no sprint e na corrida principal), o espanhol de 30 anos está apenas cautelosamente otimista: "Tivemos um fim de semana difícil em Mandalika, onde não consegui gerir bem a situação, especialmente no domingo. Mas aprendemos com isso e vamos tentar recuperar a confiança. Gosto da pista, mas temos de manter a calma".