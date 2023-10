Joan Mir (Honda): "Nunca me he sentido el número 2".

Desde hace quince días es oficial que Marc Márquez y Honda Racing Corporation tomarán caminos separados al final de la presente temporada después de once años. En la difícil búsqueda del sucesor del seis veces campeón de MotoGP, Honda ya ha llamado a la puerta de varios pilotos, entre los que destaca Miguel Oliveira, que en realidad aún tiene contrato con Aprilia por una temporada más.

Joan Mir asegura que no le preocupa con quién compartirá el box del Repsol Honda el próximo año. "No me preocupa quién será mi compañero de equipo. Por supuesto que siempre prefiero un piloto rápido y con experiencia que nos ayude a llevar el proyecto un poco más allá. Pero no es que prefiera a un piloto".

¿Qué supone para el desarrollo de la RC213V la marcha de Marc Márquez, durante años la referencia de Honda en la categoría reina? "En estos seis meses o poco más que llevamos juntos, he podido comprobar que el desarrollo no se centraba en un solo piloto", asegura el recién llegado Mir. "Todo lo que necesitaba, lo tenía. Si quería algo que no le gustaba a Marc, podía tenerlo. Nunca me sentí como el segundo piloto. No creo que eso exista en un equipo de fábrica hoy en día".

Por eso, el mallorquín cree que "no cambiarán muchas cosas, algunas sí, porque de cara al año que viene, probablemente ahora seré yo quien decida en qué dirección debemos ir. Eso es positivo para mí. Así que no tengo que discutir con nadie al respecto. Pero con Marc, a lo largo de la temporada, nuestros comentarios han sido siempre los mismos. Así que el desarrollo siempre ha ido en una dirección".

Tampoco es cierto que Honda haya desarrollado en los últimos años una moto de MotoGP enfocada únicamente a las necesidades de Marc Márquez, subrayó Mir. "No veo a Marc ganando carreras y a los demás en la mierda. En el pasado quizás, pero ahora no es así. Creo que en las últimas carreras he estado a un nivel bastante similar en cuanto a rendimiento. No veo que la moto esté hecha para él. Quizá sea cierto que los problemas empezaron cuando se lesionó. Pero no creo que la moto estuviera hecha para él. Creo que la moto simplemente no funciona en este momento, pero espero que lo haga en el futuro".

¿Puede la marcha del seis veces campeón del mundo de MotoGP y ganador de 59 Grandes Premios en la categoría reina, que siempre está especialmente en el punto de mira del público como superestrella del panorama, quitar también algo de presión a Honda? "Sí, en ese sentido quizá pueda ser positivo. Aunque la presión siempre está ahí porque un equipo como Repsol Honda siempre quiere ganar. Sólo les vale ganar. Pero si compartes la misma mentalidad, y yo la comparto, creo que es algo bueno".

"Pero estoy en una situación diferente a la de Marc, que lo ha demostrado todo con este equipo. Así que no me sorprendió verle marchar porque la situación es muy difícil", admitió el Campeón del Mundo de 2020 (todavía en Suzuki). "Pero en lo que a mí respecta, siento que habría fracasado en este proyecto si dejara el equipo. No quiero irme así. Sigo creyendo que juntos podemos crear algo bueno. Nadie esperaba que hubiera ganado el título en mi segundo año con Suzuki. Sé cómo conseguir buenos resultados".

Marc Márquez, a sus 30 años, no tiene tiempo que perder si quiere añadir nuevos éxitos a su impresionante palmarés. Joan Mir, a sus 26 años, es todavía un poco más joven.

"Es una ventaja que tengo", coincide el Campeón del Mundo de Moto3 de 2017. "Como sabes, esta moto es muy difícil y probablemente se necesita casi un año para entenderla. Y te adaptas a una moto que realmente no funciona bien... Pero creo que solo puede mejorar a partir de aquí. He podido ver movimiento en la parte delantera de Honda en las últimas carreras, lo que es importante y estupendo para el futuro. Si por alguna razón no funciona el año que viene y la moto sigue a un nivel similar al de ahora, tengo 26 o 27 años, así que todavía soy lo suficientemente joven para otro proyecto. Ahora estoy totalmente centrado en éste".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.