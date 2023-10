Joan Mir (Honda) : "Je n'ai jamais eu l'impression d'être le numéro 2".

Depuis deux semaines, il est officiel que Marc Márquez et la Honda Racing Corporation se sépareront à la fin de la saison en cours, après onze ans de collaboration. Dans sa difficile quête du successeur du sextuple champion de MotoGP, Honda a déjà frappé à la porte de plusieurs pilotes, à commencer par Miguel Oliveira, qui est en fait sous contrat avec Aprilia pour une saison supplémentaire.

Joan Mir a déclaré qu'il ne se préoccupait pas de savoir avec qui il partagerait le box de Repsol Honda l'année prochaine. "Je ne me soucie pas de savoir qui sera mon coéquipier. Bien sûr, je préférerais toujours un pilote rapide et expérimenté qui nous aide à faire avancer le projet. Mais ce n'est pas comme si j'avais une préférence pour un pilote".

Que signifie le départ de Marc Márquez, qui a été pendant des années la référence pour Honda dans la catégorie reine, pour le développement de la RC213V ? "Au cours des six mois ou un peu plus que nous venons de passer ensemble, j'ai pu voir que le développement n'était pas axé sur un pilote", a assuré le nouveau venu Mir. "Tout ce dont j'avais besoin, je l'ai eu. Si je voulais quelque chose qui ne plaisait pas à Marc, je pouvais quand même l'avoir. Je ne me suis jamais senti comme le deuxième pilote. Je pense que cela n'existe plus aujourd'hui dans une équipe d'usine".

C'est pourquoi le Majorquin pense que "cela ne changera pas tant que ça - peut-être que certaines choses changeront parce que, en vue de l'année prochaine, je serai probablement celui qui décidera dans quelle direction nous devons aller. C'est positif pour moi. Je ne dois donc me disputer avec personne à ce sujet. Mais avec Marc, nos commentaires ont toujours été les mêmes tout au long de la saison. L'évolution a donc toujours été dans une seule direction".

Il n'est pas non plus vrai que Honda ait développé ces dernières années une moto MotoGP uniquement axée sur les besoins de Marc Márquez, a souligné Mir. "Je ne peux pas voir Marc gagner des courses et les autres être dans la merde. Dans le passé, peut-être, mais maintenant ce n'est pas le cas. Je pense que dans les courses récentes, j'étais à un niveau assez similaire en termes de performance. Je ne vois pas la moto comme étant faite pour lui. C'est peut-être vrai que les problèmes ont commencé quand il s'est blessé. Mais je ne pense pas que la moto soit faite pour lui. Je pense que la moto ne fonctionne tout simplement pas pour le moment - mais j'espère qu'elle fonctionnera à l'avenir".

Le départ du sextuple champion du monde MotoGP et 59 fois vainqueur de GP dans la catégorie reine, qui est toujours particulièrement sous les feux de la rampe en tant que superstar de la scène, peut-il aussi enlever un peu de pression à Honda ? "Oui, de ce point de vue, cela peut être positif. Mais la pression est toujours là, parce qu'une équipe comme Repsol Honda veut toujours gagner. Rien d'autre que de gagner n'est suffisant. Mais si tu partages le même état d'esprit - et c'est le cas - je pense que c'est une bonne chose".

"Mais je suis dans une situation différente de celle de Marc, qui a tout montré avec cette équipe. Je n'ai donc pas été surpris de le voir partir car la situation est très difficile", a avoué le champion du monde 2020 (encore sur Suzuki). "Mais en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que j'aurais échoué dans ce projet si j'avais quitté l'équipe. Je ne veux pas partir comme ça. Je crois toujours que nous pouvons créer quelque chose de bien ensemble. Personne ne s'attendait à ce que je remporte le titre lors de ma deuxième année avec Suzuki. Je sais comment obtenir de bons résultats".

À 30 ans, Marc Márquez n'a plus de temps à perdre s'il veut ajouter de nouveaux succès à son impressionnant palmarès. Joan Mir, 26 ans, est encore un peu plus jeune.

"C'est un avantage que j'ai", abonde le champion du monde Moto3 2017. "Comme vous le savez, cette moto est très difficile et il faut probablement presque un an pour la comprendre. Et tu t'adaptes à une moto qui ne fonctionne pas vraiment bien... Mais je pense qu'à partir d'ici, les choses ne peuvent que s'améliorer. J'ai pu voir du mouvement à la tête de Honda lors des dernières courses, c'est important et formidable pour l'avenir. Si, pour une raison ou une autre, cela ne fonctionne pas l'année prochaine et que la moto est toujours au même niveau que maintenant, j'aurai 26 ou 27 ans, ce qui est encore assez jeune pour un autre projet. Maintenant, je me concentre pleinement sur celui-ci".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.