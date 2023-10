Joan Mir (Honda): "Non mi sono mai sentito il numero 2".

Solo Joan Mir è fissato nel box Repsol Honda per la stagione 2024 della MotoGP. Come l'ex campione del mondo valuta la partenza di Marc Márquez e perché non pensa che porterà grandi cambiamenti per lui.

È ufficiale da quindici giorni che le strade di Marc Márquez e di Honda Racing Corporation si separeranno al termine della stagione in corso dopo undici anni. Nella difficile ricerca del successore del sei volte campione della MotoGP, la Honda ha già bussato alla porta di diversi piloti, in particolare di Miguel Oliveira, che in realtà è ancora sotto contratto con l'Aprilia per un'altra stagione.

Joan Mir afferma di non essere preoccupato di chi condividerà il box Repsol Honda il prossimo anno. "Non mi interessa chi sarà il mio compagno di squadra. Ovviamente preferirei sempre un pilota veloce e con esperienza per aiutarci a portare avanti il progetto. Ma non è che preferisca un solo pilota".

Cosa significa per lo sviluppo della RC213V la partenza di Marc Márquez, per anni riferimento della Honda nella classe regina? "In questi sei mesi o poco più che abbiamo trascorso insieme, ho potuto constatare che lo sviluppo non era incentrato su un solo pilota", ha assicurato il nuovo arrivato Mir. "Tutto quello di cui avevo bisogno l'ho avuto. Se volevo qualcosa che a Marc non piaceva, potevo comunque averlo. Non mi sono mai sentito il secondo pilota. Non credo che al giorno d'oggi questo esista in una squadra ufficiale".

Per questo il maiorchino ritiene che "non cambieranno molte cose, ma alcune sì, perché per quanto riguarda il prossimo anno probabilmente sarò io a decidere la direzione da prendere. Questo è positivo per me. Quindi non devo discutere con nessuno. Ma con Marc, per tutta la stagione, i nostri commenti sono sempre stati gli stessi. Quindi lo sviluppo è sempre stato in una direzione".

Inoltre, non è vero che negli ultimi anni la Honda abbia sviluppato una moto da MotoGP incentrata esclusivamente sulle esigenze di Marc Márquez, ha sottolineato Mir. "Non vedo Marc vincere le gare e gli altri essere nella merda. In passato forse, ma ora non è più così. Credo che nelle ultime gare io sia stato a un livello abbastanza simile in termini di prestazioni. Non mi sembra che la moto sia fatta per lui. Forse è vero che i problemi sono iniziati quando si è infortunato. Ma non credo che la moto sia stata fatta per lui. Credo che al momento la moto non funzioni, ma spero che lo faccia in futuro".

La partenza del sei volte campione del mondo della MotoGP e del 59 volte vincitore di GP nella classe regina, sempre particolarmente in vista come superstar della scena, può anche togliere un po' di pressione alla Honda? "Sì, da questo punto di vista può essere positivo. Ma la pressione c'è sempre, perché una squadra come Repsol Honda vuole sempre vincere. Solo la vittoria è sufficiente. Ma se si condivide la stessa mentalità - e io la condivido - penso che sia una cosa positiva".

"Ma io mi trovo in una situazione diversa da quella di Marc, che ha dimostrato tutto con questa squadra. Quindi non mi ha sorpreso vederlo andare via perché la situazione è molto difficile", ha ammesso il Campione del Mondo 2020 (ancora su Suzuki). "Ma per quanto mi riguarda, sento che avrei fallito in questo progetto se avessi lasciato la squadra. Non voglio andarmene in questo modo. Credo ancora che insieme possiamo creare qualcosa di buono. Nessuno si aspettava che avrei vinto il titolo al mio secondo anno con la Suzuki. So come ottenere buoni risultati".

Marc Márquez, a 30 anni, non ha tempo da perdere se vuole aggiungere altri successi al suo impressionante palmarès. Joan Mir, 26 anni, è ancora un po' più giovane.

"È un vantaggio per me", concorda il campione del mondo Moto3 2017. "Come sapete, questa moto è molto difficile e probabilmente ci vuole quasi un anno per capirla. E ci si adatta a una moto che non funziona bene... Ma credo che da qui in poi si possa solo migliorare. Nelle ultime gare ho visto un certo movimento sul fronte Honda, il che è importante e ottimo per il futuro. Se per qualche motivo non dovesse funzionare l'anno prossimo e la moto fosse ancora a un livello simile a quello attuale, ho 26 o 27 anni, quindi sono ancora abbastanza giovane per un altro progetto. Ora sono completamente concentrato su questo".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.