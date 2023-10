Joan Mir (Honda): "Nunca me senti como o número 2".

Há duas semanas que é oficial que Marc Márquez e a Honda Racing Corporation vão seguir caminhos diferentes no final da presente época, após onze anos. Na difícil procura do sucessor do hexacampeão de MotoGP, a Honda já bateu à porta de vários pilotos, com destaque para Miguel Oliveira, que na verdade ainda está sob contrato com a Aprilia por mais uma temporada.

Joan Mir diz que não está preocupado com quem vai partilhar a box da Repsol Honda no próximo ano. "Não me interessa quem vai ser o meu companheiro de equipa. Claro que prefiro sempre um piloto rápido e com experiência para nos ajudar a levar o projeto um pouco mais longe. Mas não é que eu prefira um piloto".

O que é que a saída de Marc Márquez, durante anos a referência da Honda na categoria rainha, significa para o desenvolvimento da RC213V? "Nestes seis meses ou um pouco mais que já passámos juntos, pude ver que o desenvolvimento não se centrou num só piloto", garantiu o recém-chegado Mir. "Tudo o que eu precisava, eu tinha. Se quisesse algo de que o Marc não gostasse, podia tê-lo na mesma. Nunca me senti como o segundo piloto. Acho que isso não existe numa equipa de fábrica hoje em dia."

É por isso que o maiorquino acredita que "não vai mudar muita coisa - algumas coisas podem mudar, porque em termos do próximo ano, provavelmente agora serei eu a decidir a direção que devemos seguir. Isso é positivo para mim. Assim, não tenho de discutir com ninguém sobre isso. Mas com o Marc, ao longo da época, os nossos comentários foram sempre os mesmos. Por isso, o desenvolvimento foi sempre numa só direção".

Também não é verdade que a Honda tenha desenvolvido uma moto de MotoGP nos últimos anos que estivesse exclusivamente focada nas necessidades de Marc Márquez, sublinhou Mir. "Não consigo ver o Marc a ganhar corridas e os outros a ficarem na merda. No passado talvez, mas agora não é assim. Penso que nas últimas corridas tenho estado a um nível bastante semelhante em termos de desempenho. Não me parece que a mota tenha sido feita para ele. Talvez seja verdade que os problemas começaram quando ele se lesionou. Mas não acho que a mota tenha sido feita para ele. Acho que a mota não funciona de momento - mas espero que funcione no futuro."

A saída do hexacampeão mundial de MotoGP e 59 vezes vencedor de GPs na categoria rainha, que estão sempre sob o olhar do público como superestrelas da cena, também pode tirar alguma pressão da Honda? "Sim, nesse aspeto talvez possa ser positivo. Mas a pressão está sempre presente porque uma equipa como a Repsol Honda quer sempre ganhar. Nada mais do que ganhar é suficiente. Mas se partilharmos a mesma mentalidade - e eu partilho - penso que é uma coisa boa."

"Mas estou numa situação diferente da do Marc, que já mostrou tudo com esta equipa. Por isso, não fiquei surpreendido com a sua saída porque a situação é muito difícil", admitiu o Campeão do Mundo de 2020 (ainda na Suzuki). "Mas, no que me diz respeito, sinto que teria falhado neste projeto se deixasse a equipa. Não quero sair assim. Continuo a acreditar que juntos podemos criar algo de bom. Ninguém esperava que eu ganhasse o título no meu segundo ano com a Suzuki. Eu sei como conseguir bons resultados."

Marc Márquez, aos 30 anos, não tem tempo a perder se quiser acrescentar mais sucesso ao seu impressionante historial. Joan Mir, aos 26 anos, ainda é um pouco mais novo.

"Essa é uma vantagem que tenho", concorda o Campeão do Mundo de Moto3 de 2017. "Como sabem, esta mota é muito difícil e é preciso quase um ano para a compreender. E adaptamo-nos a uma moto que não funciona muito bem... Mas acho que só pode melhorar a partir daqui. Pude ver movimento na frente da Honda nas últimas corridas, o que é importante e ótimo para o futuro. Se, por alguma razão, não funcionar no próximo ano e a moto ainda estiver num nível semelhante ao atual, tenho 26 ou 27 anos - portanto, ainda sou suficientemente jovem para outro projeto. Agora estou totalmente concentrado neste."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.