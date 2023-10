Pecco Bagnaia: ¿Golpeado con sus propias armas?

Al menos durante 24 horas, el as del Pramac, Jorge Martín, ya ha arrebatado el liderato del Mundial al vigente campeón de MotoGP, Pecco Bagnaia. El piloto oficial de Ducati fue víctima de la política en Borgo Panigale.

"La fase de frenada es el punto fuerte de Ducati, si puedes utilizarla al máximo puedes destrozar a todo el mundo, como hicieron Bagnaia y Bezzecchi. Jorge también lo está haciendo ahora y tiene una gran velocidad de paso por curva", analizó Johann Zarco, compañero de equipo de Jorge Martín en Pramac, revelando sin querer la otra cara de la moneda de la política de Ducati. Gigi Dall'Igna, como es bien sabido, permite a cada uno de sus pilotos Ducati acceder a los datos de sus siete compañeros de marca.

Una "mentalidad de puertas abiertas" que no sólo garantiza que los ocho pilotos de Ducati estarán en la parrilla con una puesta a punto competitiva, sino que también les permite repartirse el trabajo en las sesiones del viernes. Más de una vez, por ejemplo, se oyó decir a Bagnaia: "Hoy me he centrado en la electrónica, otros han probado los neumáticos... Una vez que los ingenieros hayan analizado sus datos...".

Como Ducati lleva a la pista máquinas muy similares - a diferencia de lo que han hecho a menudo los equipos satélite en el pasado - pueden trabajar en paralelo. Es un método que no sólo recoge muchos datos útiles para los ingenieros, sino que también sitúa simultáneamente a las ocho motos de Borgo Panigale en una posición competitiva. En un momento en el que la Desmosedici es la mejor moto de la categoría, esto conduce al tipo de dominio que vemos en cada fin de semana de GP.

Pero volviendo al comentario de Zarco: si lo piensas por un momento, este "sistema perfecto" es realmente muy bueno para siete de los ocho pilotos de Ducati. Pero para el otro, el más rápido, puede convertirse en una trampa.

¿Cuántas veces se ha dicho en el pasado que Pecco Bagnaia marcaba la diferencia en los frenos con respecto al resto de la armada Ducati? Tanto el propio Campeón del Mundo como sus compañeros de marca estuvieron de acuerdo, especialmente Jorge Martín. "Por los datos de telemetría se puede ver que Pecco es especialmente fuerte en los frenos. Yo no soy capaz de hacer lo que él hace", admitía aún entonces el español cuando se le preguntaba por el superior rendimiento de Bagnaia sobre la misma moto.

Sin embargo, como bien señaló Zarco Martin ha aprendido de ello. Esto es lo que ocurre inevitablemente cuando puedes analizar los datos del piloto más fuerte después de cada sesión y ver exactamente dónde estás perdiendo respecto a él. En algún momento, un piloto superdotado aprenderá a hacerlo como el mejor, quizá no al primer intento, quizá ni siquiera después del décimo, pero tarde o temprano lo hará. Martin lo consiguió y la ventaja de Bagnaia se evaporó.

Fue posible gracias a la clara política de Ducati de mostrarlo todo a todo el mundo. Si el rival al que Martin tenía que alcanzar hubiera estado en una Yamaha, KTM u otra cosa, no habría tenido el "mapa del tesoro" delante de él después de cada sesión.

Pero, ¿cuántas veces en el pasado ha habido conflictos en el tema del intercambio de datos? Los grandes campeones siempre fueron escurridizos y siempre intentaron ocultar sus datos de miradas indiscretas. Algunos lo imponían con mano de hierro. Dall'Igna, sin embargo, no les deja otra opción. Después de la experiencia con Andrea Dovizioso, recela de tener un solo piloto ganador que pueda "chantajearle". ¿Y tiene ahora el cerebro cinco pilotos que puedan ganar para la armada de Borgo Panigale, o no?

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.