Pecco Bagnaia : battu par ses propres armes ?

"La phase de freinage est la force de Ducati, si tu peux l'utiliser au maximum, tu peux détruire n'importe qui, comme l'ont fait Bagnaia et Bezzecchi. Jorge le fait aussi maintenant et il a une grande vitesse en virage", a analysé Johann Zarco, le coéquipier de Jorge Martin chez Pramac, dévoilant ainsi involontairement le revers de la médaille de la politique de Ducati. Comme on le sait, Gigi Dall'Igna permet à chacun de ses pilotes Ducati d'accéder aux données de ses sept collègues de marque.

Une "mentalité open-door" qui non seulement garantit que les huit pilotes Ducati se présenteront sur la grille de départ avec un set-up compétitif, mais leur permet également de répartir le travail lors des séances du vendredi. Bagnaia, par exemple, s'est exprimé à plus d'une reprise : "Je me suis concentré sur l'électronique aujourd'hui, d'autres ont testé les pneus... Une fois que les ingénieurs auront analysé leurs données...".

Comme Ducati met en piste des machines très similaires - contrairement à ce qui se faisait encore souvent dans le passé avec les teams satellites - ils peuvent travailler en parallèle. Une méthode qui permet non seulement de recueillir une quantité de données utiles pour les ingénieurs, mais aussi de placer simultanément les huit motos de Borgo Panigale dans une position compétitive. À un moment où la Desmosedici est la meilleure moto du plateau, cela conduit à cette domination que nous voyons à chaque week-end de GP.

Mais revenons au commentaire de Zarco : si l'on y réfléchit un instant, ce "système parfait" est certes très bon pour sept des huit pilotes Ducati. Mais pour l'autre, le plus rapide, il peut devenir un piège.

Combien de fois a-t-on entendu par le passé que Pecco Bagnaia faisait la différence sur les freins par rapport au reste de l'armada Ducati ? Tant le champion du monde lui-même que ses collègues de la marque étaient d'accord sur ce point, en particulier Jorge Martin. "Sur la base des données télémétriques, on peut voir que Pecco est particulièrement fort sur les freins. Je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait", reconnaissait l'Espagnol à l'époque, lorsqu'on lui parlait de la performance supérieure de Bagnaia sur la même moto.

Mais comme Zarco l'a bien compris : Martin en a tiré des leçons. C'est ce qui arrive inévitablement lorsque l'on peut analyser les données du plus fort après chaque séance et voir exactement dans quel domaine on perd sur lui. Un jour ou l'autre, un pilote de course doué apprendra à faire comme le meilleur - peut-être pas du premier coup, peut-être pas non plus après la dixième tentative, mais tôt ou tard, oui. C'est ce qu'a réussi à faire Martin, et l'avantage de Bagnaia s'est évaporé.

Cela a été rendu possible par la politique claire de Ducati de tout montrer à tout le monde. Si le rival que Martin devait rattraper était monté sur une Yamaha, une KTM ou autre, il n'aurait pas eu la "carte au trésor" sous le nez après chaque séance.

Mais combien de fois le thème de l'échange de données a-t-il donné lieu à des conflits par le passé ? Les grands champions ont toujours été insaisissables et ont toujours essayé de dissimuler leurs données aux regards indiscrets. Certains l'ont imposé d'une main de fer. Mais Dall'Igna ne leur laisse pas le choix. Après l'expérience d'Andrea Dovizioso, il se garde bien d'avoir un seul pilote gagnant qui pourrait lui "faire du chantage". Et le maître d'œuvre a-t-il ou non cinq pilotes capables de gagner pour l'armada de Borgo Panigale ?

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.