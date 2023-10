Pecco Bagnaia: picchiato con le sue stesse armi?

Almeno per 24 ore, l'asso della Pramac Jorge Martin ha già strappato la leadership del campionato mondiale al campione in carica della MotoGP Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati è stato vittima della politica a Borgo Panigale.

"La fase di frenata è il punto di forza della Ducati, se riesci a sfruttarla al massimo puoi distruggere tutti, come hanno fatto Bagnaia e Bezzecchi. Anche Jorge lo sta facendo ora e ha una grande velocità in curva", ha analizzato il compagno di squadra di Jorge Martin alla Pramac, Johann Zarco, svelando involontariamente l'altra faccia della medaglia della politica Ducati. Gigi Dall'Igna, come è noto, consente a ciascuno dei suoi piloti Ducati di accedere ai dati dei suoi sette colleghi di marca.

Una "mentalità della porta aperta" che non solo garantisce che tutti e otto i piloti Ducati si presentino in griglia con un assetto competitivo, ma permette anche di dividersi il lavoro nelle sessioni del venerdì. Più di una volta, ad esempio, si è sentito Bagnaia dire: "Io oggi mi sono concentrato sull'elettronica, gli altri hanno provato le gomme... Quando gli ingegneri avranno analizzato i dati...".

Poiché la Ducati porta in pista macchine molto simili - a differenza di quanto hanno fatto spesso i team satellite in passato - possono lavorare in parallelo. È un metodo che non solo raccoglie molti dati utili per gli ingegneri, ma che mette contemporaneamente tutte le otto moto di Borgo Panigale in una posizione competitiva. In un momento in cui la Desmosedici è la migliore moto del settore, questo porta al tipo di dominio che vediamo in ogni weekend di GP.

Ma torniamo al commento di Zarco: se ci pensiamo un attimo, questo "sistema perfetto" è davvero ottimo per sette degli otto piloti Ducati. Ma per gli altri, i più veloci, può diventare una trappola.

Quante volte si è detto in passato che Pecco Bagnaia faceva la differenza in frenata rispetto al resto dell'armata Ducati? Sia il Campione del Mondo che i suoi colleghi di marca sono d'accordo, soprattutto Jorge Martin. "Dai dati della telemetria si vede che Pecco è particolarmente forte in frenata. Io non sono in grado di fare quello che fa lui", ha ammesso lo spagnolo quando gli è stato chiesto delle prestazioni superiori di Bagnaia sulla stessa moto.

Come ha giustamente sottolineato Zarco, però: Martin ha imparato da questo. Questo è ciò che inevitabilmente accade quando si possono analizzare i dati del pilota più forte dopo ogni sessione e vedere esattamente dove si perde rispetto a lui. A un certo punto, un pilota dotato imparerà a fare come i migliori - forse non al primo tentativo, forse nemmeno dopo il decimo, ma prima o poi lo farà. Martin è riuscito a farlo e il vantaggio di Bagnaia è svanito.

Ciò è stato possibile grazie alla chiara politica della Ducati di mostrare tutto a tutti. Se il rivale che Martin doveva raggiungere fosse stato su una Yamaha, una KTM o altro, non avrebbe avuto la "mappa del tesoro" davanti a sé dopo ogni sessione.

Ma quante volte in passato ci sono stati conflitti sul tema dello scambio di dati? I grandi campioni sono sempre stati sfuggenti e hanno sempre cercato di nascondere i loro dati da occhi indiscreti. Alcuni lo facevano rispettare con il pugno di ferro. Dall'Igna, però, non lascia loro altra scelta. Dopo l'esperienza con Andrea Dovizioso, diffida di avere un solo pilota vincente che possa "ricattarlo". E ora la mente ha cinque piloti che possono vincere per l'armata di Borgo Panigale, oppure no?

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.