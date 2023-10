Pecco Bagnaia: Espancado com as suas próprias armas?

Pelo menos durante 24 horas, o ás da Pramac, Jorge Martin, já arrebatou a liderança do campeonato do mundo ao atual campeão de MotoGP, Pecco Bagnaia. O piloto da fábrica da Ducati foi vítima da política em Borgo Panigale.

"A fase de travagem é o ponto forte da Ducati, se conseguirmos usá-la ao máximo podemos destruir toda a gente - como Bagnaia e Bezzecchi fizeram. O Jorge também está a fazer isso agora e tem uma grande velocidade em curva", analisou Johann Zarco, companheiro de equipa de Jorge Martin na Pramac, revelando inadvertidamente o outro lado da moeda da política da Ducati. Gigi Dall'Igna, como é sabido, permite que cada um dos seus pilotos da Ducati tenha acesso aos dados dos seus sete colegas da marca.

Uma "mentalidade de porta aberta" que não só garante que todos os oito pilotos da Ducati estarão na grelha com uma configuração competitiva, como também lhes permite dividir o trabalho nas sessões de sexta-feira. Mais de uma vez, por exemplo, Bagnaia foi ouvido a dizer: "Hoje concentrei-me na eletrónica, outros testaram os pneus... Assim que os engenheiros analisarem os dados..."

Como a Ducati leva para a pista máquinas muito semelhantes - ao contrário do que as equipas satélite faziam no passado - podem trabalhar em paralelo. É um método que não só recolhe muitos dados úteis para os engenheiros, como também coloca simultaneamente as oito motos de Borgo Panigale numa posição competitiva. Numa altura em que a Desmosedici é a melhor moto no campo, isto leva ao tipo de domínio que vemos em cada fim de semana de GP.

Mas voltando ao comentário de Zarco: se pensarmos por um momento, este "sistema perfeito" é de facto muito bom para sete dos oito pilotos da Ducati. Mas para o outro, o mais rápido, pode tornar-se numa armadilha.

Quantas vezes foi dito no passado que Pecco Bagnaia fazia a diferença nos travões em comparação com o resto da armada Ducati? Tanto o próprio Campeão do Mundo como os seus colegas de marca concordaram - especialmente Jorge Martin. "A partir dos dados de telemetria podemos ver que o Pecco é especialmente forte nos travões. Eu não sou capaz de fazer o que ele faz", admitiu o espanhol na altura, quando questionado sobre o desempenho superior de Bagnaia na mesma moto.

No entanto, como Zarco corretamente salientou: Martin aprendeu com isso. É o que inevitavelmente acontece quando se pode analisar os dados do piloto mais forte após cada sessão e ver exatamente onde se está a perder para ele. A dada altura, um piloto talentoso aprenderá a fazê-lo como o melhor - talvez não na primeira tentativa, talvez nem mesmo depois da décima, mas mais cedo ou mais tarde aprenderá. Martin conseguiu fazer exatamente isso - e a vantagem de Bagnaia evaporou-se.

Isto foi possível graças à política clara da Ducati de mostrar tudo a toda a gente. Se o rival que Martin tinha de alcançar estivesse numa Yamaha, KTM ou outra marca qualquer, ele não teria tido o "mapa do tesouro" à sua frente após cada sessão.

Mas quantas vezes, no passado, houve conflitos sobre a questão da troca de dados? Os grandes campeões foram sempre esquivos e tentaram sempre esconder os seus dados dos olhares curiosos. Alguns impunham-no com mão de ferro. Dall'Igna, porém, não lhes deixa outra alternativa. Depois da experiência com Andrea Dovizioso, tem receio de ter um único piloto vencedor que o possa "chantagear". E o mestre agora tem cinco pilotos que podem vencer para a armada de Borgo Panigale, ou não?

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.