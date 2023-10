Fabio Quartararo: "Yamaha necesita una revolución".

Fabio Quartararo puede haber logrado dos podios en los tres últimos Grandes Premios disputados el domingo (tercero en India e Indonesia). Pero el francés sabe que estos resultados se debieron principalmente a circunstancias afortunadas y a su capacidad de pilotaje más que a la pegada de la YZR-M1 Yamaha. Además, para un piloto que fue campeón del mundo en 2021 y subcampeón en 2022, no es ninguna heroicidad languidecer en la décima posición del Mundial a cinco Grandes Premios del final de la temporada.

"El Diablo" suma tres victorias en Grandes Premios en 2020, cinco en 2021 y tres el año pasado. Este año sólo tiene en su haber tres terceros puestos en 15 pruebas, el primero de ellos en Texas en abril.

Quartararo ya ha leído la cartilla a los responsables de Yamaha varias veces este año, señalando que la M1 Yamaha no ha progresado prácticamente nada en los últimos tres años. Por eso a veces se queda por encima de los tiempos de 2022. Sin embargo, con su nivel de pilotaje no tiene que esconderse detrás de nadie, ni siquiera de Márquez, Bagnaia o Martin.

El piloto oficial de Yamaha anhela una moto competitiva. Pero ni en el chasis ni en el rendimiento del motor, ni mucho menos en la aerodinámica, Yamaha ha hecho ningún progreso en 2023.

Por eso Fabio Quartararo dejó claro a los jefes de Yamaha en una reunión en Hamamatsu antes del GP de Motegi las consecuencias que tendrían que afrontar si los ingenieros no ponían una moto competitiva sobre las ruedas para 2024.

Fabio Quartararo intuyó el jueves en Mandalika que un podio estaría al alcance de la mano por el trazado de la pista y la recta de 500 metros. Cruzó la línea de meta a sólo 2 segundos del ganador Bagnaia, y en el sprint ya logró un resultado respetable con el 5º puesto.

"Este año no he tenido muchas oportunidades de subir al podio", señaló Fabio en el GP de Indonesia. "Ya lo estábamos pasando mal en los tests invernales y luego se veía claramente que lo estábamos pasando mal en las carreras. Esperábamos mucho en algunas carreras, pero luego tuvimos problemas para acabar entre los 10 primeros o incluso entre los 15 primeros. Eso es realmente difícil de entender y de sobrellevar. Por eso la temporada 2023 es la más difícil de mi carrera. Durante tres años seguidos estuve luchando regularmente por las victorias en los Grandes Premios, y ahora sólo hemos conseguido un podio en los doce primeros Grandes Premios. Es duro, pero tenemos que aceptarlo".

"Ahora será crucial qué moto construye Yamaha para 2024. Eso determinará claramente qué elección hago para 2025", dice Quartararo, que se separó de su mánager Eric Mahé en primavera. Quizás también porque su compatriota le hizo firmar un contrato de dos años sin cláusula de rescisión.

Al contrario que Marc Márquez, que llevó al público de cabeza durante meses aunque ya estaba decidido antes del GP de Misano que cambiaría a Gresini Ducati, Fabio no se anda con rodeos durante mucho tiempo.

En verano se insinuó que Quartararo podría rescindir su contrato con Yamaha para 2024. Pero lo dejó claro en una conversación cara a cara con SPEEDWEEK.com en el TT holandés: "No romperé mi contrato".

"También podría decir ahora que no sé qué pasará el año que viene", aludió Fabio a la táctica dilatoria de Márquez en Lombok. "Pero repito: me quedaré con Yamaha. Desde mi punto de vista, tengo que confiar en ellos al 100%, aunque sea difícil. Pero mi plan es claro: después de los test de Valencia en noviembre y de Sepang en febrero, decidiré sobre mi futuro."

"Después de 2024, si surge la oportunidad de conseguir una moto mejor en otro equipo, pensaré en separarme de Yamaha", sostuvo Quartararo.

"Después del test de Malasia, en febrero tendré una idea clara de dónde veo mi futuro", añadió el 11 veces ganador de MotoGP, que cumple su quinta temporada con Yamaha, la tercera con el equipo oficial. "Así que Yamaha tiene poco menos de cinco meses para hacer una revolución. Si quieren retenerme, tienen que hacer esa revolución".

"Porque a veces como piloto puedes pasar por alto los problemas técnicos. Pero cuando los problemas están por encima de tu cabeza, no puedes hacer nada", señaló Fabio en una entrevista concedida a motogp.com. "Básicamente hemos tenido una moto muy similar durante tres años. No ha habido cambios masivos y no podemos hacer ninguna mejora con este paquete. En cuanto a 2024 y el futuro, todo está en manos de Yamaha. Tienen que desarrollar una moto mejor y entonces veremos qué sale de ahí".

En el test del lunes en Misano, Fabio no quedó impresionado con los progresos realizados en el prototipo 2024. "No fue un test positivo para nosotros", concluyó. "Yo soy el que está encima de la moto. Puedo comunicar lo que siento cuando conduzco. Tuve una reunión de una hora con Yamaha. Había 20 ingenieros de Yamaha allí. Les dije a la cara que no estoy contento y que tenemos que mejorar. Hice muchas peticiones. Me conformaría con que me dieran la mitad de lo que pedí en 2024 y la otra mitad en 2025".

Fabio Quartararo, de 24 años, habló claro a los japoneses. "Les dije: 'Si queréis una actuación profesional en 2024, tenéis que asumir muchos riesgos en el desarrollo. Y si no progresamos, la próxima temporada será aún peor que la de este año. Tenemos que ir al límite en todas partes'".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.