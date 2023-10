Fabio Quartararo : "Yamaha a besoin d'une révolution".

Fabio Quartararo a certes obtenu deux podiums (troisième place en Inde et en Indonésie) lors des trois derniers Grand Prix du dimanche. Mais le Français sait que ces résultats sont dus avant tout à des circonstances heureuses et à ses compétences de pilote plutôt qu'à la force de frappe de la YZR-M1-Yamaha. De plus, pour un pilote qui a été champion du monde en 2021 et vice-champion du monde en 2022, il n'est pas héroïque de se morfondre à la dixième place du championnat du monde à cinq Grand Prix de la fin de la saison.

"El Diablo" a remporté trois GP en 2020, cinq en 2021 et trois l'année précédente. Cette année, il n'a que trois troisièmes places à son actif en 15 épreuves, la première ayant été décrochée en avril au Texas.

Quartararo a déjà fait la leçon aux managers de Yamaha à plusieurs reprises cette année et a constaté que la M1-Yamaha n'a pratiquement pas progressé au cours des trois dernières années. C'est pourquoi il reste parfois au-dessus des temps au tour de 2022, alors que son niveau de pilotage ne doit se cacher derrière personne, pas même derrière Márquez, Bagnaia ou Martin.

Le pilote d'usine Yamaha aspire à une moto compétitive. Mais ni le châssis, ni la puissance du moteur et encore moins l'aérodynamique n'ont permis à Yamaha de progresser en 2023.

C'est pourquoi Fabio Quartararo a clairement expliqué aux dirigeants de Yamaha, lors d'une réunion à Hamamatsu avant le GP de Motegi, les conséquences auxquelles ils devront faire face si les ingénieurs ne mettent pas sur pied une moto compétitive pour 2024.

Fabio Quartararo a pressenti dès jeudi à Mandalika qu'une place sur le podium serait à sa portée en raison de la configuration du circuit et de sa ligne droite de seulement 500 mètres. Il n'a franchi la ligne d'arrivée que deux secondes derrière le vainqueur Bagnaia et a obtenu un résultat respectable au sprint avec une cinquième place.

"Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités pour moi de monter sur le podium cette année", a déclaré Fabio lors du GP d'Indonésie. "Nous avons déjà eu du mal lors des tests hivernaux et cela s'est clairement vu lors des courses. Lors de certaines courses, nous avions de bonnes chances, mais nous avons ensuite eu du mal à nous classer dans le top 10 ou même le top 15. C'est vraiment difficile à comprendre et à gérer. C'est pourquoi la saison 2023 est la plus difficile de ma carrière. Pendant trois années consécutives, je me suis régulièrement battu pour les victoires en GP, et maintenant nous n'avons réussi à monter qu'une seule fois sur le podium lors des douze premiers Grand Prix. C'est dur, mais nous devons l'accepter".

"Maintenant, le choix de la moto que Yamaha construira pour 2024 sera déterminant. Le choix que je ferai pour 2025 dépendra clairement de cela", déclare Quartararo, qui s'est séparé de son manager Eric Mahé au printemps. Peut-être aussi parce que son compatriote lui a fait signer un contrat de deux ans sans clause de sortie.

Contrairement à Marc Márquez, qui a trompé le public pendant des mois alors qu'il avait déjà été décidé avant le GP de Misano qu'il irait chez Gresini Ducati, Fabio ne tourne pas autour du pot.

Cet été, il a été question que Quartararo résilie son contrat Yamaha pour 2024. Mais il a été clair lors du Dutch-TT, lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com : "Je ne vais pas rompre mon contrat".

"Je pourrais aussi affirmer maintenant que je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine", a fait allusion Fabio à Lombok à la tactique de temporisation de Márquez. "Mais je le répète : je vais rester chez Yamaha. De mon point de vue, je dois leur faire confiance à 100 %, même si c'est difficile. Mais mon plan est clair : après les tests de Valence en novembre et de Sepang en février, je déciderai de mon avenir".

"Si la possibilité d'obtenir une meilleure moto dans une autre équipe se présente après 2024, j'envisagerai de me séparer de Yamaha", a maintenu Quartararo.

"Après les tests en Malaisie, en février, j'aurai une idée claire de l'endroit où je vois mon avenir", a ajouté le onze fois vainqueur du MotoGP, qui effectue sa cinquième saison avec Yamaha, la troisième au sein de l'équipe d'usine. "Yamaha a donc un peu moins de cinq mois pour faire sa révolution. S'ils veulent me garder, ils doivent faire cette révolution".

"Car parfois, en tant que pilote, tu peux masquer les problèmes techniques. Mais quand les problèmes te dépassent, tu ne peux plus rien faire du tout", a constaté Fabio lors d'une interview avec motogp.com. "Au fond, nous avons une moto très similaire depuis trois ans. Il n'y a pas eu de changements massifs et nous ne pouvons pas nous améliorer avec ce package. En ce qui concerne 2024 et l'avenir, tout est entre les mains de Yamaha. Ils doivent développer une meilleure moto et nous verrons ce que cela donnera".

Lors du test de lundi à Misano, Fabio n'a pas été enthousiasmé par les progrès réalisés sur le prototype 2024. "Ce n'était pas un test positif pour nous", résumait-il. "C'est moi qui suis assis sur la moto. Je peux communiquer ce que je ressens en roulant. J'ai eu une réunion d'une heure avec Yamaha. Il y avait 20 ingénieurs de Yamaha. Je leur ai dit en face que je n'étais pas content et que nous devions nous améliorer. J'ai fait beaucoup de demandes. Je serais content si j'obtenais la moitié de ce que j'ai demandé en 2024 et l'autre moitié en 2025".

Fabio Quartararo, 24 ans, a été très clair avec les Japonais. "Je leur ai dit : 'Si vous voulez une performance professionnelle en 2024, vous devez prendre beaucoup de risques dans le développement. Et si nous ne faisons pas de progrès, la saison prochaine sera encore pire que celle de cette année. Nous devons repousser les limites partout".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.