Fabio Quartararo: "La Yamaha ha bisogno di una rivoluzione".

Fabio Quartararo può aver ottenuto due podi negli ultimi tre Gran Premi di domenica (terzo in India e Indonesia). Ma il francese sa che questi risultati sono dovuti principalmente a circostanze fortunate e alla sua abilità di guida piuttosto che alla potenza della YZR-M1 Yamaha. Inoltre, per un pilota che è stato campione del mondo nel 2021 e secondo nel 2022, non è un'impresa eroica languire al decimo posto nel Campionato del Mondo a cinque Gran Premi dalla fine della stagione.

"El Diablo" ha vinto tre GP nel 2020, cinque nel 2021 e tre l'anno scorso. Quest'anno ha all'attivo solo tre terzi posti in 15 eventi, il primo dei quali è arrivato in Texas ad aprile.

Quartararo ha già letto più volte la lettera di licenziamento ai dirigenti Yamaha quest'anno, osservando che la M1 Yamaha non ha praticamente fatto progressi negli ultimi tre anni. Per questo a volte rimane sopra i tempi del 2022. Eppure non deve nascondersi dietro a nessuno con il suo livello di guida, nemmeno a Márquez, Bagnaia o Martin.

Il pilota della Yamaha desidera una moto competitiva. Ma né il telaio né le prestazioni del motore, e certamente non l'aerodinamica, hanno fatto fare alla Yamaha dei progressi nel 2023.

Ecco perché Fabio Quartararo ha detto chiaramente ai capi della Yamaha in una riunione ad Hamamatsu prima del GP di Motegi quali conseguenze avrebbero dovuto affrontare se gli ingegneri non avessero messo in pista una moto competitiva per il 2024.

Fabio Quartararo ha intuito giovedì a Mandalika che un podio sarebbe stato a portata di mano grazie al tracciato e al rettilineo di 500 metri. Ha tagliato il traguardo a soli 2 secondi dal vincitore Bagnaia e nella sprint ha già ottenuto un risultato di tutto rispetto con il 5° posto.

"Quest'anno non ho avuto molte opportunità di salire sul podio", ha commentato Fabio al GP d'Indonesia. "Stavamo già faticando nei test invernali e poi si vedeva chiaramente che facevamo fatica nelle gare. Ci aspettavamo molto in alcune gare, ma poi abbiamo avuto problemi a finire tra i primi dieci o addirittura tra i primi quindici. È davvero difficile da capire e da affrontare. Ecco perché la stagione 2023 è la più difficile della mia carriera. Per tre anni di fila ho lottato regolarmente per le vittorie nei GP, mentre ora abbiamo ottenuto un solo podio nei primi dodici Gran Premi. È dura, ma dobbiamo accettarlo".

"Ora sarà fondamentale quale moto Yamaha costruirà per il 2024. Questo determinerà chiaramente la mia scelta per il 2025", afferma Quartararo, che in primavera si è separato dal suo manager Eric Mahé. Forse anche perché il suo connazionale gli ha fatto firmare un contratto di due anni senza clausola di uscita.

A differenza di Marc Márquez, che per mesi ha illuso il pubblico nonostante fosse già stato deciso prima del GP di Misano che sarebbe passato alla Gresini Ducati, Fabio non si sbottona a lungo.

In estate si era ipotizzato che Quartararo potesse rescindere il contratto con la Yamaha per il 2024. Ma in una conversazione a tu per tu con SPEEDWEEK.com al Dutch TT ha chiarito: "Non romperò il mio contratto".

"Ora potrei anche dire che non so cosa succederà l'anno prossimo", ha detto Fabio alludendo alla tattica di Márquez di prendere tempo a Lombok. "Ma ripeto: resterò con la Yamaha. Dal mio punto di vista, devo fidarmi di loro al 100%, anche se è difficile. Ma il mio piano è chiaro: dopo i test di Valencia a novembre e di Sepang a febbraio, deciderò il mio futuro".

"Dopo il 2024, se si presenterà l'opportunità di avere una moto migliore in un'altra squadra, penserò di separarmi dalla Yamaha", ha dichiarato Quartararo.

"Dopo il test in Malesia, a febbraio avrò un'idea chiara del mio futuro", ha aggiunto l'11 volte vincitore della MotoGP, che è alla sua quinta stagione con la Yamaha, la terza con il team ufficiale. "Quindi la Yamaha ha poco meno di cinque mesi per fare una rivoluzione. Se vogliono tenermi, devono fare questa rivoluzione".

"Perché a volte come pilota si può sorvolare sui problemi tecnici. Ma quando i problemi sono sopra la tua testa, non puoi fare nulla", ha detto Fabio in un'intervista a motogp.com. "Fondamentalmente abbiamo avuto una moto molto simile per tre anni. Non ci sono stati cambiamenti sostanziali e non possiamo apportare miglioramenti con questo pacchetto. Per quanto riguarda il 2024 e il futuro, è tutto nelle mani della Yamaha. Devono sviluppare una moto migliore e poi vedremo cosa ne verrà fuori".

Nel test di lunedì a Misano, Fabio non è rimasto impressionato dai progressi fatti sul prototipo 2024. "Non è stato un test positivo per noi", ha concluso. "Sono io quello che sta sulla moto. Posso comunicare quello che sento quando sono in sella. Ho avuto una riunione di un'ora con la Yamaha. C'erano 20 ingegneri della Yamaha. Ho detto loro in faccia che non sono contento e che dobbiamo migliorare. Ho fatto molte richieste. Sarei felice se ottenessi metà di quello che ho chiesto nel 2024 e l'altra metà nel 2025".

Il 24enne Fabio Quartararo ha parlato chiaro ai giapponesi. "Ho detto loro: 'Se volete una prestazione professionale nel 2024, dovete correre molti rischi nello sviluppo. Se non facciamo progressi, la prossima stagione sarà ancora peggiore di quella attuale. Dobbiamo spingere il limite ovunque".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.