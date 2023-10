Fabio Quartararo: "A Yamaha precisa de uma revolução".

Fabio Quartararo pode ter conseguido dois pódios nos últimos três Grandes Prémios no Domingo (terceiro na Índia e Indonésia). Mas o francês sabe que esses resultados foram principalmente devido a circunstâncias afortunadas e sua habilidade de pilotagem do que o soco da YZR-M1 Yamaha. Além disso, para um piloto que foi campeão mundial em 2021 e vice-campeão em 2022, não é um feito heroico estar a definhar em décimo lugar no Campeonato do Mundo cinco Grandes Prémios antes do final da época.

"El Diablo" tem três vitórias em GPs em 2020, cinco em 2021 e três no ano passado. Este ano, tem apenas três terceiros lugares em 15 eventos, o primeiro dos quais no Texas, em abril.

Quartararo já leu o ato de motim para os gerentes da Yamaha várias vezes este ano, observando que a M1 Yamaha praticamente não fez nenhum progresso nos últimos três anos. É por isso que ele às vezes fica acima dos tempos de volta de 2022, mas ele não precisa se esconder atrás de ninguém com seu nível de pilotagem, nem mesmo Márquez, Bagnaia ou Martin.

O piloto de fábrica da Yamaha anseia por uma moto competitiva. Mas nem o chassi nem o desempenho do motor, e muito menos a aerodinâmica, a Yamaha fez qualquer progresso em 2023.

É por isso que Fabio Quartararo deixou claro para os chefes da Yamaha numa reunião em Hamamatsu antes do GP de Motegi quais as consequências que teriam de enfrentar se os engenheiros não colocassem uma moto competitiva nas rodas para 2024.

Fabio Quartararo sentiu na quinta-feira em Mandalika que um lugar no pódio estaria ao seu alcance devido ao traçado da pista e à reta de 500 metros. Cruzou a linha de chegada apenas 2 segundos atrás do vencedor Bagnaia e, no sprint, já tinha conseguido um resultado respeitável com o 5º lugar.

"Não tive muitas oportunidades para conseguir um pódio este ano", observou Fabio no GP da Indonésia. "Já estávamos a ter dificuldades nos testes de inverno e depois foi possível ver claramente que estávamos a ter dificuldades nas corridas. Esperávamos muito em algumas corridas, mas depois tivemos problemas para terminar no top-10 ou mesmo no top-15. É realmente difícil de compreender e de lidar com esta situação. É por isso que a época de 2023 é a mais difícil da minha carreira. Durante três anos consecutivos, lutei regularmente por vitórias nos GP e agora só conseguimos um resultado no pódio nos primeiros doze Grandes Prémios. É duro, mas temos de o aceitar".

"Agora vai ser crucial qual a moto que a Yamaha vai construir para 2024. Isso vai determinar claramente a minha escolha para 2025", diz Quartararo, que se separou do seu empresário Eric Mahé na primavera. Talvez também porque o seu compatriota lhe conseguiu um contrato de dois anos sem cláusula de saída.

Ao contrário de Marc Márquez, que durante meses enganou o público, apesar de já estar decidido antes do GP de Misano que iria mudar para a Gresini Ducati, Fabio não faz rodeios durante muito tempo.

No verão, houve sugestões de que Quartararo poderia rescindir o seu contrato com a Yamaha para 2024. Mas ele deixou claro numa conversa a sós com a SPEEDWEEK.com no Dutch TT: "Não vou quebrar o meu contrato."

"Também posso dizer agora que não sei o que vai acontecer no próximo ano", aludiu Fabio às tácticas de Márquez em Lombok. "Mas repito: vou ficar com a Yamaha. Do meu ponto de vista, tenho de confiar neles a 100 por cento, mesmo que seja difícil. Mas o meu plano é claro: depois dos testes em Valência, em novembro, e em Sepang, em fevereiro, vou decidir o meu futuro."

"Depois de 2024, se surgir a oportunidade de ter uma moto melhor noutra equipa, vou pensar em separar-me da Yamaha", afirmou Quartararo.

"Depois do teste na Malásia, terei uma ideia clara em fevereiro de onde vejo o meu futuro", acrescentou o 11 vezes vencedor do MotoGP, que está na sua quinta temporada com a Yamaha, a terceira com a equipa de fábrica. "Portanto, a Yamaha tem pouco menos de cinco meses para fazer uma revolução. Se eles querem manter-me, têm de fazer essa revolução".

"Porque por vezes, como piloto, podemos ignorar os problemas técnicos. Mas quando os problemas estão acima da nossa cabeça, não podemos fazer nada," observou Fabio numa entrevista ao motogp.com. "Basicamente, temos uma mota muito semelhante há três anos. Não houve grandes mudanças e não podemos fazer quaisquer melhorias com este pacote. Quanto a 2024 e ao futuro - está tudo nas mãos da Yamaha. Eles precisam de desenvolver uma moto melhor e depois veremos o que acontece."

No teste de segunda-feira em Misano, Fabio não ficou impressionado com os progressos feitos no protótipo de 2024. "Não foi um teste positivo para nós", concluiu. "Sou eu quem está na mota. Posso comunicar o que sinto quando estou a correr. Tive uma reunião de uma hora com a Yamaha. Estavam lá 20 engenheiros da Yamaha. Disse-lhes na cara que não estava satisfeito e que tínhamos de melhorar. Fiz uma série de exigências. Ficaria satisfeito se conseguisse metade do que pedi em 2024 e a outra metade em 2025".

Fabio Quartararo, de 24 anos, foi muito claro com os japoneses. "Eu disse-lhes: 'Se querem ter um desempenho profissional em 2024, têm de correr muitos riscos no desenvolvimento. E se não fizermos progressos, a próxima época será ainda pior do que este ano. Temos de ir mais longe em todo o lado'".

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.