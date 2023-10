Marc Márquez: "Cero expectativas para Phillip Island".

Después de las cuatro caídas en Mandalika, el piloto oficial del Repsol Honda Marc Márquez está ansioso por ver lo competitivo que será con su Honda RC213V en Phillip Island. El año pasado logró el único podio de la temporada en el GP de Australia con un segundo puesto por detrás de Alex Rins (Suzuki).

"Me hubiera gustado llegar a Australia con un estado de ánimo más positivo porque Mandalika no fue uno de mis mejores fines de semana. Sí, el viernes todavía fue súper bien. Pero el sábado empezaron los problemas, así que mi principal objetivo era terminar la carrera. Pero no lo conseguimos. Ahora se trata de recuperar la confianza aquí en Phillip Island. Entonces veremos qué se puede hacer".

¿Cree Marc que tiene posibilidades de subir al podio aquí después del resultado de 2022? "Tengo cero expectativas", se mantuvo firme. "Porque el GP de Sachsenring también fue una carrera en la que pensamos que debería ir bien. Pero al final resultó ser el peor fin de semana del calendario 2023, así que de momento tampoco espero nada aquí. Tengo que esperar y ver cómo se revelan mis sensaciones en la FP1 del viernes. En los entrenamientos cronometrados de la tarde tengo que atacar. Pero si no tienes las sensaciones adecuadas, no puedes empujar. Phillip Island es un circuito con curvas muy rápidas. Necesitas tener feeling con el pantoque y los neumáticos".

"Mi temporada ha sido una montaña rusa hasta ahora", resumió Márquez. "Al mismo tiempo, por fin fue otra temporada que empecé físicamente en excelente forma. Pero entonces me lesioné la mano el domingo en Portugal, me rompí tres huesos y me dañé los ligamentos. Como consecuencia, mi autoestima se resintió mucho. Me perdí muchas carreras, sufrimos mucho, también en cuanto a resultados".

"En la segunda parte de la temporada, a partir de Silverstone en agosto, las cosas fueron mejor, estaba en mejor forma. Pero, por ejemplo, el pasado fin de semana volvió a ser especialmente problemático para nosotros. Ahora tenemos que esperar y ver si podemos encontrar mejores sensaciones aquí en Phillip Island."

Marc Márquez, que se cayó cinco veces en el fin de semana de Sachsenring y cuatro en Mandalika en unas 30 horas, es 16º en el Campeonato del Mundo tras 15 de 20 Grandes Premios. Ha perdido 282 puntos respecto al líder del Mundial, Pecco Bagnaia, y sólo puntuó por primera vez este año en el décimo GP (en Austria), el domingo (con un 12º puesto). Su único podio en 2023 llegó en Japón con un 3er puesto bajo la lluvia.

Resultado de la carrera de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.