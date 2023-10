Marc Márquez : "Zéro attente pour Phillip Island".

Après ses quatre chutes à Mandalika, le pilote d'usine Repsol Honda Marc Márquez est impatient de voir à quel point il sera compétitif avec sa Honda RC213V à Phillip Island. L'an dernier, il avait réussi à décrocher son seul podium de la saison au GP d'Australie en terminant deuxième derrière Alex Rins (Suzuki).

"J'aurais aimé arriver en Australie avec un état d'esprit plus positif, car Mandalika n'a pas été l'un de mes meilleurs week-ends. En effet, le vendredi, tout s'est super bien passé. Mais le samedi, les problèmes ont commencé, c'est pourquoi j'avais avant tout pour objectif de terminer la course. Mais nous n'y sommes pas parvenus. Il s'agit maintenant de retrouver la confiance ici à Phillip Island. Nous verrons alors ce qu'il est possible de faire".

Marc estime-t-il avoir de bonnes chances de monter sur le podium ici après le résultat de 2022 ? "J'ai zéro attente", a-t-il maintenu. "Car le GP du Sachsenring était une course où nous pensions que cela devrait aller. Mais finalement, c'est devenu le pire week-end du calendrier 2023. C'est pourquoi je n'attends rien pour l'instant ici non plus. Je dois attendre de voir comment mes sensations se révèlent lors de la FP1 de vendredi. Je dois attaquer l'après-midi lors des essais chronométrés. Mais si le bon feeling n'est pas là, tu ne peux pas pousser. Car Phillip Island est une piste avec des virages super rapides. Là, tu dois avoir un bon feeling avec la moto et les pneus".

"Jusqu'à présent, ma saison a été un tour de montagnes russes", a résumé Márquez. "Pourtant, c'était enfin une saison que j'avais entamée dans d'excellentes conditions physiques. Mais je me suis blessé à la main dès le dimanche au Portugal, trois os se sont brisés et des ligaments ont été endommagés. Ma confiance en moi en a beaucoup souffert. J'ai manqué beaucoup de courses, nous avons beaucoup souffert, y compris en termes de résultats".

"La deuxième partie de la saison, à partir de Silverstone en août, s'est mieux passée, j'étais en meilleure forme. Mais par exemple le week-end dernier, c'était à nouveau particulièrement pénible pour nous. Nous devons maintenant attendre de voir si nous pouvons trouver de meilleures sensations ici à Phillip Island".

Marc Márquez, qui a chuté cinq fois lors du week-end du Sachsenring et quatre fois à Mandalika en une trentaine d'heures, occupe la 16e position du championnat du monde après 15 des 20 Grand Prix. Il a perdu 282 points sur le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia et n'a marqué des points pour la première fois cette année que lors du dixième GP (en Autriche), dimanche (avec une 12e place). Son seul podium en 2023, il l'a obtenu au Japon avec une troisième place sous la pluie.

