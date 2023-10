Marc Márquez: "Zero aspettative per Phillip Island".

Sebbene abbia ottenuto l'unico podio in Australia con il secondo posto dello scorso anno, Marc Márquez non si aspetta molto da Phillip Island per il momento. "Devo prima ritrovare la fiducia in me stesso".

Dopo le quattro cadute di Mandalika, il pilota ufficiale Repsol Honda Marc Márquez è ansioso di vedere quanto sarà competitivo con la sua Honda RC213V a Phillip Island. L'anno scorso ha ottenuto l'unico podio della stagione al GP d'Australia con il secondo posto dietro ad Alex Rins (Suzuki).

"Avrei voluto arrivare in Australia con uno stato d'animo più positivo, perché quello di Mandalika non è stato uno dei miei migliori weekend. Sì, venerdì è andata ancora molto bene. Ma sabato sono iniziati i problemi, quindi il mio obiettivo principale era finire la gara. Ma non ci siamo riusciti. Ora si tratta di ritrovare la fiducia qui a Phillip Island. Poi vedremo cosa si può fare".

Marc pensa di avere buone possibilità di salire sul podio dopo il risultato del 2022? "Non ho aspettative", ha ribadito. "Perché anche il GP del Sachsenring era una gara in cui pensavamo che sarebbe andata bene. Ma alla fine si è rivelato il peggior weekend del calendario 2023, quindi per il momento non mi aspetto nulla nemmeno qui. Devo aspettare e vedere come si rivelerà il mio feeling nelle FP1 di venerdì. Nelle prove cronometrate del pomeriggio dovrò attaccare. Ma se non si ha il giusto feeling, non si può spingere. Perché Phillip Island è una pista con curve velocissime. Devi avere il giusto feeling con la sentina e con gli pneumatici".

"La mia stagione è stata finora una montagna russa", ha riassunto Márquez. "Allo stesso tempo, è stata finalmente un'altra stagione in cui ho iniziato fisicamente in ottima forma. Ma poi, domenica in Portogallo, mi sono infortunato subito alla mano: tre ossa rotte e legamenti danneggiati. Di conseguenza, la mia autostima ne ha risentito molto. Ho saltato molte gare, abbiamo sofferto molto, anche in termini di risultati".

"Nella seconda parte della stagione, da Silverstone in agosto, le cose sono andate meglio, ero più in forma. Ma ad esempio lo scorso fine settimana è stato di nuovo particolarmente problematico per noi. Ora dobbiamo aspettare e vedere se riusciremo a trovare un feeling migliore qui a Phillip Island".

Marc Márquez, che è caduto cinque volte nel fine settimana del Sachsenring e quattro volte a Mandalika in circa 30 ore, è 16° nel Campionato del Mondo dopo 15 dei 20 Gran Premi. Ha perso 282 punti rispetto al leader del mondiale Pecco Bagnaia e ha ottenuto punti per la prima volta quest'anno solo al decimo GP (in Austria) di domenica (con il 12° posto). Il suo unico podio nel 2023 è arrivato in Giappone con un 3° posto sotto la pioggia.

