Marc Márquez: "Zero expectativas para Phillip Island".

Depois das quatro quedas em Mandalika, o piloto de fábrica da Repsol Honda, Marc Márquez, está ansioso por ver quão competitivo será com a sua Honda RC213V em Phillip Island. No ano passado conseguiu o único pódio da época no GP da Austrália com o segundo lugar atrás de Alex Rins (Suzuki).

"Gostaria de ter chegado à Austrália com uma disposição mais positiva porque Mandalika não foi um dos meus melhores fins-de-semana. Sim, na sexta-feira ainda correu muito bem. Mas no sábado começaram os problemas, por isso o meu principal objetivo era terminar a corrida. Mas não o conseguimos fazer. Agora trata-se de recuperar a confiança aqui em Phillip Island. Depois veremos o que pode ser feito."

O Marc acha que tem boas hipóteses de conseguir um lugar no pódio depois do resultado de 2022? "Não tenho quaisquer expectativas", afirmou com firmeza. "Porque o GP de Sachsenring também foi uma corrida em que pensámos que ia correr bem. Mas, no final, acabou por ser o pior fim de semana do calendário de 2023, por isso, por enquanto, também não espero nada aqui. Tenho de esperar e ver como é que as minhas sensações se revelam no FP1 na sexta-feira. No treino cronometrado da tarde, tenho de atacar. Mas se não tivermos as sensações certas, não podemos atacar. Porque Phillip Island é uma pista com curvas super rápidas. É preciso ter a sensação de que se está a usar o porão e os pneus."

"A minha época tem sido uma montanha russa até agora," resumiu Márquez. "Ao mesmo tempo, foi finalmente mais uma época em que comecei fisicamente em excelente forma. Mas depois lesionei-me na mão logo no domingo em Portugal, parti três ossos e danifiquei os ligamentos. Como resultado, a minha auto-confiança sofreu muito. Faltei a muitas corridas, sofremos muito, também em termos de resultados."

"Na segunda parte da época, a partir de Silverstone em agosto, as coisas correram melhor, eu estava em melhor forma. Mas, por exemplo, o último fim de semana foi novamente particularmente problemático para nós. Agora temos de esperar e ver se conseguimos encontrar uma melhor sensação aqui em Phillip Island."

Marc Márquez, que caiu cinco vezes no fim de semana de Sachsenring e quatro vezes em Mandalika em cerca de 30 horas, é o 16º no Campeonato do Mundo após 15 dos 20 Grandes Prémios. Perdeu 282 pontos para o líder do campeonato mundial, Pecco Bagnaia, e só marcou pontos pela primeira vez este ano no décimo GP (na Áustria), no domingo (com o 12.º lugar). A sua única subida ao pódio em 2023 foi no Japão, com um 3º lugar à chuva.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.