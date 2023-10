Brad Binder (KTM): "Quiero ganar, como todo el mundo".

Brad Binder, como sólo Bagnaia, Martin y Bezzecchi, ha puntuado en los 15 Grandes Premios de este año, ya sea en sábado o en domingo. Ha conseguido dos victorias en carreras al sprint, pero sólo dos segundos puestos y ningún otro podio en las carreras de larga distancia del domingo. Su última victoria en MotoGP fue hace más de dos años: ocurrió en agosto de 2021, en el emocionante GP de Spielberg bajo la lluvia.

Binder, cuarto en el campeonato del mundo, 34 puntos por delante de Aleix Espargaró, terminó sexto en Lombok el domingo a pesar de dos penalizaciones de vuelta larga ("me merecía las dos"), eclipsando de nuevo a su compañero de equipo Jack Miller.

¿Cómo pasa Binder el tiempo entre las numerosas carreras en el extranjero? ¿Cómo saca fuerzas para esta agotadora gira por el extranjero con seis carreras en siete semanas, que empezó antes, el 24 de septiembre y el 1 de octubre, con India y Japón?

"Esta semana ha estado muy bien, porque tenemos un vuelo directo de Lombok a Melbourne", describe el sudafricano de 28 años. "Luego descansé y me relajé en Melbourne durante un día y después me dirigí a la isla de aquí. Tampoco hice mucho el miércoles. Es bueno bajar un poco la carga entre medias. Me he recuperado bien del fin de semana pasado. Estamos teniendo un tiempo bastante decente aquí con 19 y 20 grados y mucho sol. Aunque he oído que va a cambiar el domingo. Ya veremos... Esperemos que siga como hasta ahora. Hasta ahora hemos tenido suerte con el tiempo aquí esta vez".

"Phillip Island es mi circuito favorito del calendario", añadió el piloto oficial de Red Bull KTM. "Y este ajetreado otoño es mi época favorita del año. Me gustan todas las carreras de los 'fly aways' porque los circuitos son muy variados. Me encantan los viajes y la semana libre entre algunas carreras. Phillip Island es uno de los circuitos de los que guardo mejores recuerdos. El año pasado fue un poco difícil, era la primera vez que corría aquí con la MotoGP debido a la pandemia. Pero espero que esta vez nos vaya mucho mejor".

"Mi objetivo es volver a luchar por las primeras posiciones", añadió Brad. "Por supuesto que intentaré ganar - como todos. Ahora estoy deseando ver qué nos depara el viernes. Si podemos conseguir un podio el domingo, podremos hablar de un fin de semana sólido."

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.