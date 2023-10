Brad Binder (KTM) : "Je veux gagner, comme tout le monde".

Comme Bagnaia, Martin et Bezzecchi, Brad Binder a toujours marqué des points le samedi ou le dimanche lors des 15 Grands Prix de cette année. S'il a remporté deux courses de sprint, il n'a obtenu que deux deuxièmes places lors des courses de distance complète du dimanche et n'a pas réussi à monter sur le podium. Sa dernière victoire en MotoGP remonte à plus de deux ans, en août 2021, lors du thriller sous la pluie à Spielberg.

Binder, quatrième au championnat du monde, 34 points devant Aleix Espargaró, a obtenu la sixième place dimanche à Lombok malgré deux pénaltys de longue durée ("Je les ai mérités tous les deux") et a de nouveau éclipsé son coéquipier Jack Miller.

Comment Binder gère-t-il le temps entre les nombreuses courses outre-mer ? Comment puise-t-il des forces fraîches pour cette tournée outre-mer épuisante de six courses en sept semaines, qui avait déjà commencé auparavant le 24 septembre et le 1er octobre avec l'Inde et le Japon ?

"Cette semaine a été plutôt cool, car nous avons un vol direct de Lombok à Melbourne", a décrit le Sud-Africain de 28 ans. "J'ai ensuite passé une journée à me reposer et à me détendre à Melbourne, puis je suis descendu sur l'île ici. Mercredi, je n'ai pas fait grand-chose non plus. C'est agréable de baisser un peu la charge de travail de temps en temps. J'ai bien récupéré du week-end dernier. Nous avons un temps assez correct ici, avec 19 et 20 degrés et beaucoup de soleil. J'ai entendu dire que cela allait changer dimanche. Nous verrons... Espérons que les conditions restent les mêmes. Jusqu'à présent, nous avons eu de la chance avec la météo ici cette fois-ci".

"Phillip Island est mon circuit préféré du calendrier", a ajouté le pilote d'usine Red Bull-KTM. "Et cet automne très chargé est ma période préférée de l'année. J'aime les nombreuses courses lors des 'fly aways', car les circuits sont très variés. J'aime les voyages et la semaine de repos entre certaines courses. Phillip Island est un circuit dont je garde certainement les meilleurs souvenirs. L'année dernière, c'était un peu difficile, j'étais ici pour la première fois avec la moto MotoGP à cause de la pandémie. Mais je m'attends à ce que nous fassions nettement mieux cette fois-ci".

"Mon objectif est de me battre à nouveau pour les premières positions", a ajouté Brad. "Bien sûr, je vais essayer de gagner - comme tout le monde. Pour l'instant, je suis curieux de voir ce que nous réserve la journée de vendredi. Si nous parvenons à monter sur le podium dimanche, nous pourrons parler d'un week-end solide".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.