Brad Binder (KTM): "Voglio vincere, come tutti".

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder è quarto nel Campionato del Mondo MotoGP come miglior pilota non Ducati. Ha ottenuto solo due podi nel 2023, ma ha grandi aspettative per il GP d'Australia.

Brad Binder, come solo Bagnaia, Martin e Bezzecchi, ha ottenuto punti in tutti e 15 i Gran Premi di quest'anno, il sabato o la domenica. Ha ottenuto due vittorie nelle gare sprint, ma solo due secondi posti e nessun altro podio nelle gare a distanza della domenica. La sua ultima vittoria in MotoGP risale a più di due anni fa, nell'agosto del 2021, in occasione della gara di Spielberg, caratterizzata dalla pioggia.

Binder, quarto nel campionato del mondo, con 34 punti di vantaggio su Aleix Espargaró, domenica ha chiuso al sesto posto a Lombok, nonostante due lunghe penalità ("Me le sono meritate entrambe"), superando nuovamente il suo compagno di squadra Jack Miller.

Come trascorre Binder il tempo tra le numerose gare all'estero? Come attinge forze fresche per questo estenuante tour all'estero con sei gare in sette settimane, iniziato prima il 24 settembre e il 1° ottobre con India e Giappone?

"Questa settimana è stata molto bella perché abbiamo un volo diretto da Lombok a Melbourne", ha descritto il 28enne sudafricano. "Mi sono riposato e rilassato a Melbourne per un giorno e poi sono sceso sull'isola. Anche mercoledì non ho fatto molto. È bello ridurre un po' il carico tra una gara e l'altra. Mi sono ripreso bene dallo scorso fine settimana. Qui c'è un tempo abbastanza decente, con 19 e 20 gradi e molto sole. Anche se ho sentito che domenica il tempo cambierà. Vedremo... Speriamo che rimanga così com'è ora. Finora siamo stati fortunati con il tempo qui, questa volta".

"Phillip Island è la mia pista preferita del calendario", ha aggiunto il pilota ufficiale Red Bull KTM. "E questo autunno intenso è il mio periodo preferito dell'anno. Mi piacciono tutte le gare dei 'fly away' perché i circuiti sono molto vari. Mi piacciono i viaggi e la settimana di riposo tra una gara e l'altra. Phillip Island è sicuramente il circuito di cui ho i ricordi più belli. L'anno scorso è stato un po' difficile, era la mia prima volta qui con la MotoGP a causa della pandemia. Ma mi aspetto di fare molto meglio questa volta".

"Il mio obiettivo è quello di lottare ancora per le prime posizioni", ha aggiunto Brad. "Naturalmente cercherò di vincere, come tutti. Ora non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà il venerdì. Se domenica riusciremo a salire sul podio, potremo parlare di un weekend solido".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.