Brad Binder (KTM): "Quero ganhar - como toda a gente".

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, está em quarto lugar no Campeonato do Mundo de MotoGP como o melhor piloto não-Ducati. Tem apenas dois pódios em 2023, mas tem grandes expectativas para o GP da Austrália.

Brad Binder, tal como Bagnaia, Martin e Bezzecchi, marcou pontos em todos os 15 Grandes Prémios deste ano, quer no sábado quer no domingo. Conseguiu duas vitórias em corridas de sprint, mas apenas dois segundos lugares e nenhum pódio nas corridas de distância completa no domingo. A sua última vitória no MotoGP foi há mais de dois anos - aconteceu em agosto de 2021 no emocionante dia de chuva em Spielberg.

Binder, quarto no campeonato do mundo, 34 pontos à frente de Aleix Espargaró, terminou em sexto em Lombok no domingo, apesar de duas penalidades de longa duração ("Eu merecia as duas"), novamente eclipsando seu companheiro de equipe Jack Miller.

Como é que Binder passa o tempo entre as muitas corridas no estrangeiro? Como é que ele ganha forças para esta exaustiva digressão ao estrangeiro, com seis corridas em sete semanas, que começou antes, a 24 de setembro e 1 de outubro, com a Índia e o Japão?

"Esta semana foi muito fixe porque temos um voo direto de Lombok para Melbourne", descreveu o sul-africano de 28 anos. "Descansei e relaxei em Melbourne durante um dia e depois fui para a ilha. Também não fiz muito na quarta-feira. É bom aliviar um pouco a carga no meio. Recuperei bem do fim de semana passado. Estamos a ter um tempo bastante bom, com 19 e 20 graus e muito sol. Embora tenha ouvido dizer que vai mudar no domingo. Veremos... Esperemos que se mantenha como está agora. Até agora temos tido sorte com o tempo aqui desta vez."

"Phillip Island é a minha pista favorita do calendário", acrescentou o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "E este outono agitado é a minha altura preferida do ano. Gosto de todas as corridas nos 'fly aways' porque os circuitos são muito variados. Adoro as viagens e a semana de folga entre algumas corridas. Phillip Island é uma pista de que tenho as melhores recordações, sem dúvida. O ano passado foi um pouco difícil, foi a minha primeira vez aqui com a moto de MotoGP por causa da pandemia. Mas espero que desta vez façamos muito melhor."

"O meu objetivo é voltar a lutar pelas primeiras posições," acrescentou Brad. "Claro que vou tentar ganhar - como toda a gente. Agora estou ansioso por ver o que a sexta-feira me traz. Se conseguirmos um pódio no domingo, podemos falar de um fim de semana sólido."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.