Miguel Oliveira: "No hay ninguna oferta concreta de Honda".

Miguel Oliveira sólo es 13º en el campeonato del mundo de pilotos tras 15 de los 20 Grandes Premios disputados. Sin embargo, actualmente es el centro de interés. Porque está en la lista de deseos de Repsol-Honda.

Aunque el director general de Aprilia Racing, Massimo Rivola, insiste en que Miguel Oliveira tiene un contrato estanco hasta 2024 y debe seguir pilotando en el equipo CryptoDATA-RNF, algo que también confirmó el director del equipo, Razlan Razali, a SPEEDWEEK.com, Oliveira no quiere comentar las especulaciones por el momento.

"No tengo nada nuevo que decir sobre el tema", ha declarado hoy en Phillip Island el seis veces ganador de MotoGP (con KTM). "Como ya dije en Indonesia, de momento no hay ninguna oferta concreta, así que no puedo decir mucho al respecto. En cuanto haya una oferta clara sobre la mesa, volveré a comentar. Por ahora, estoy completamente centrado en el próximo fin de semana y en el proyecto RNF-Aprilia".

Oliveira fue contactado por la dirección de HRC antes del GP de Japón para ver si podía sustituir a Marc Márquez como compañero de equipo de Joan Mir en 2024. Y es que HRC necesita nuevos refuerzos en la plantilla de pilotos tras las salidas de Rins (al equipo oficial Yamaha) y Márquez (a Gresini Ducati).

En LCR Honda, Zarco y Nakagami ya están confirmados, la plaza de Marc Márquez sigue vacante.