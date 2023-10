Miguel Oliveira: "Nessuna offerta concreta da Honda".

Miguel Oliveira è solo 13° nel campionato mondiale piloti dopo 15 dei 20 Gran Premi disputati. Tuttavia, è attualmente al centro dell'interesse. Perché è sulla lista dei desideri di Repsol-Honda.

Mentre l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola insiste sul fatto che Miguel Oliveira ha un contratto a prova di bomba per il 2024 e deve continuare a correre nel team CryptoDATA-RNF, cosa confermata anche dal direttore del team Razlan Razali a SPEEDWEEK.com, Oliveira non vuole commentare le speculazioni per il momento.

"Non ho nulla di nuovo da dire sull'argomento", ha dichiarato oggi a Phillip Island il sei volte vincitore della MotoGP (su KTM). "Come ho già dichiarato in Indonesia, per ora non c'è nessuna offerta concreta, quindi non posso dire molto al riguardo. Non appena ci sarà un'offerta chiara sul tavolo, commenterò di nuovo. Per ora, sono completamente concentrato sul prossimo fine settimana e sul progetto RNF-Aprilia".

Oliveira è stato contattato dalla dirigenza HRC prima del GP del Giappone per vedere se poteva sostituire Marc Márquez come compagno di squadra di Joan Mir nel 2024. Questo perché HRC ha bisogno di nuovi rinforzi nello staff di piloti dopo le partenze di Rins (verso il team Yamaha) e Márquez (verso Gresini Ducati).

In LCR Honda, Zarco e Nakagami sono ormai confermati, mentre il posto di Marc Márquez è ancora vacante.